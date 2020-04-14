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Экономика / Бизнес
14.04.2020

Охрана лесов в Иркутской области недофинансирована из федеральной казны на 1,5 миллиарда рублей

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на охрану лесов от пожаров не хватает ещё 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.

– Вопрос прорабатывается в том порядке, по которому нам предлагает Рослесхоз. Мы идем по тому пути, изыскиваем дополнительные возможности. В этом году увеличили объём средств на авиалесоохрану по северным территориям, чтобы стало больше парашютистов-десантников, количества вылетов. Уже заключили соглашения с арендаторами, которые нам будут помогать тушить пожары на сопредельных участках. По северным территориям, где ранее были зоны контроля, там мы плотно работаем с представителями нефте- и газопредприятий, которые нам будут предоставлять вертолёты для доставки парашютистов-десантников, – пояснил он.

И.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, в свою очередь, отметил, что вопрос недофинансирования – проблема всей России, и нет ни одного региона, до которого бы деньги были доведены в полном объёме, поскольку и сам Рослесхоз недофинансирован.

– Но в любом случае в Рослесхозе создан резерв. Он лежит как неснижаемый запас. Если его распылить по всем регионам, потом не появится манёвренного фонда для реагирования на случай ЧС. Вот как в прошлом году, когда мы начали гореть, из этого манёвренного фонда Москва нам «сбросила» дополнительно около полумиллиарда рублей, чтобы мы могли справиться. То есть в зависимости от обстановки дополнительные деньги направляются, – сказал он.

Теймур Магомедов также напомнил, что во время противопожарного режима людям запрещено находиться в лесах, жечь костры, жарить шашлыки. По его словам, если будет отсутствовать человеческий фактор, власти региона способны самостоятельно справиться с пожарами, возникающими по природным причинам. Сейчас все специализированные службы переведены на круглосуточную работу.

На перемены в сфере реагирования и охраны лесов от пожаров повлияли и прошлогодние итоги, которые, как выразился и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, были печальными. Регион в результате возгораний потерял 1 млн 640 тысяч га леса – рекордное количество за последние годы.

– Чтобы не допустить подобного в этом году, мы проанализировали причины, по которым такая ситуация сложилась. Соответственно при подготовке к пожароопасному сезону-2020, мы особое внимание уделили подготовке авиаподразделений, привлечению дополнительных сил и средств для тушения пожаров. Также на контроль берём муниципальные образования, которые за последние четыре года были наиболее горимыми, – говорит и.о. министра.

На юге Иркутской области это Иркутский, Усольский районы, на севере – Братск, Киренск, Усть-Кут, Катангский район.

Для тушения пожаров подготовлено 596 единиц самоходной техники – и этого недостаточно, отмечает Дмитрий Петренев. При этом Иркутская область за пять лет потеряла около 500 единиц техники. Потому-то и привлекли арендаторов, которые могут предоставить свою технику. В общем получилось около 700 единиц. Рослесхоз уже выдал заключение о технической готовности Иркутской области в пожароопасному сезону-2020.

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