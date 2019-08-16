Охрана труда на БрАЗе получила высокую оценку

Братск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В среднем за год в Прибайкалье более 700 работников получают профессиональные травмы и заболевания. Как этого избежать и сберечь здоровье сотрудников, обсудили крупнейшие работодатели в Иркутске на форуме «Партнерская площадка».

Его организовало региональное отделение Фонда социального страхования. На мероприятие в качестве эксперта пригласили управляющего директора БрАЗа Евгения Зенкина. Он презентовал лучшие разработки в области охраны труда, которые внедрены на заводе.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа:

– Мы с каждым годом увеличиваем и объем финансирования и, соответственно, методы, которые нам позволяют снижать производственный травматизм. Наша задача – привести травматизм к нулю. Мы практически в семь раз снизили количество производственных травм на промышленных площадках компании РУСАЛ. Мы организовали серьёзную программу по обучению наших работников именно безопасным методам выполнения работ. Мы постоянно занимаемся контролём по устранению опасных ситуаций и действий сотрудников.

Представители Братского алюминиевого завода поделились опытом с другими крупными предприятиями региона, продемонстрировали системный подход компании РУСАЛ в вопросах охраны труда.

Работу завода в этом направлении высоко оценил региональный Фонд социального страхования, сообщает БСТ .