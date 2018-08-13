Охранное агентство экс-депутата думы Иркутска Сергея Юдина требуют признать банкротом

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Иркутской области подала в Арбитражный суд региона иск с требованием признать банкротом охранное агентство «Арсенал», основным учредителем которого является бывший депутат думы Иркутска Сергей Юдин. Об этом сообщается в материалах суда.

Иск поступил в суд 2 августа, однако, так как истец не предоставил полный пакет документов, он оставлен без движения. ФНС предоставлена возможность исправить это до 7 сентября 2018 года. Кстати, объём задолженности «Арсенала» в документах суда не указан.

Как отмечается в выписке ЕГРЮЛ, Сергей Юдин имеет 60% доли уставного капитала предприятие и явлется его директором. Ещё 40% приндлежит Рустаму Хусаинову.

Напомним, в июне 2018 года Сергея Юдина лишили мандата из-за того, что он в своей декларации за 2016 год не указал участие в коммерческих структурах (речь идёт об охранных агентствах «Арсенал+» и «Арсенал-Охрана»), а также не отразил сведения о кредите. Сергей Юдин заявил, что подал в суд административный иск на представление прокуратуры. Депутат назвал представление нелегитимным, а также заявил о существенных искажениях в документах прокуратуры.