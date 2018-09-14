Оффшорные новости, интересные факты индустрии

Российская Федерация, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Во Владивостоке несколько дней назад завершил работу Восточный экономический форум. Бизнес-событие проходило в четвертый раз. Внимание аудитории было акцентировано на разных проблемах территории.

Вопрос, который заинтересовал очень многих участников форума, организация на острове Русском специального административного района, оффшорной зоны с особыми условиями и правовым режимом. Совфед РФ одобрил создание специального административного района (САР) на острове Русском в июле текущего года. По словам специалистов, организация данной территории задаст вектор для воплощения стартапов, идей и проектов разных коллективов и сообществ энтузиастов, для тестирования ими прогрессивных разработок в меднаправлении, робототехнике, морском и беспилотном транспорте. К слову, бизнес-сегмент интересуется особыми условиями ведения коммерческой деятельности и в других странах, вот одно из предложений по схеме: британская компания без номиналов со счетом в банке Швейцарии. В сам банк приезжать не надо, так как у него есть дистанционные возможности.

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В образованной оффшорной зоне (о. Русский, Приморский край) уже появился "первопроходец". Резидентом стала компания, раньше находившаяся под кипрской юрисдикцией. Это "Финвижн Холдингс". А Аветисян - единоличный бенефициар (лицо, которое получает доход). Данная структура не единственная, которая заинтересовалась режимом САР. Вопрос изучают и другие бизнес-формирования.

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Остров Октябрьский (Калининград) официально объявлен оффшорной зоной и городским районом. Организации могут рассматривать здесь для себя резидентство. Иностранные бизнес-структуры смогут поменять на отечественную зарубежную юрисдикцию и получить статус международной компании. Для этого фирмам-иностранцам необходимо будет выполнять определенные договоренности по инвествложениям.

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По некоторым наблюдениям, работники оффшорной индустрии "становятся" моложе год от года. Возраст тружеников сегмента демонстрирует падение и в среднем составляет 40 лет, очень много в отрасли специалистов, которым от 18 до 29 лет.

Один из предпринимателей приобрел себе роскошную яхту за энное количество средств и избегая уплаты каких-либо налогов не поставил судно "на якорь", а предпочел "рассекать" в нейтральных водах. Его примеру последовал и ряд других богачей.

Предприниматели-соотечественники с помощью оффшоров не только уходят от налоговых выплат, но и защищают свой бизнес от рейдерства.