Около 16 млрд рублей или 44% доходов бюджета Приангарья в первом квартале 2020 года – налоги на прибыль компаний

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе – марте 2020 года составил 36 млрд рублей. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 83%, региональные – 10%, местные – около 2% и специальные налоговые режимы – более 5%.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено почти 44% доходов, и налог на доходы физических лиц – около 37%. Кроме того, доля имущественных налогов составила почти 12%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 5%.

Платежи налога на прибыль организаций составили около 16 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей или 10% ниже уровня аналогичного периода. В консолидированный бюджет Иркутской области поступило более 13 млрд рублей налога на доходы физических лиц, что на 412 млн рублей или 3% выше уровня поступлений аналогичного периода 2019 года. Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 338 млн рублей, что на 48 млн рублей или на 17% выше уровня поступлений января - марта 2019 года. Основной прирост обеспечен золотодобывающими предприятиями, участниками регионального инвестиционного проекта, что связано с началом использования коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, в размере 0,2. Поступления налога на имущество организаций увеличились на 546 млн рублей или 21%.

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований составил 6 млрд рублей, что на 155 млн рублей или 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 171 млн рублей или 4%; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 67 млн рублей или 18%. Вместе с тем снизились платежи по налогу на имущество физических лиц – на 125 млн рублей.