Олег Дерипаска ушёл из совета директоров «Русала»

Москва, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Основной владелец «Русала» Олег Дерипаска, который занимал пост неисполнительного директора компании, покинул совет директоров. Об этом стало известно из сообщения предприятия .

– Компания подала заявление об отставке Олега Дерипаски в качестве директора 25 мая 2018 года. Олег Дерипаска подтвердил, что у него нет никаких разногласий с Советом и что нет другой причины для его отставки, которую нужно довести до сведения акционеров, – отмечается в сообщении.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне ограничений и озвученного Вашингтоном намерения ужесточить санкции в отношении России акции компании обновили исторический минимум. Позже Bloomberg сообщил, что РУСАЛ провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки сырья в КНР и продажи алюминия.

Позже стало известно, что компания РУСАЛ на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15%.