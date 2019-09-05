|Экономика / Бизнес
|06.09.2019
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Олег Ярошенко примет участие в Первом Байкальском медицинском бизнес-форуме «Частная медицина – курс на результат»
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Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября пройдет отраслевое мероприятие российского масштаба с участием федеральных и региональных спикеров – Первый Байкальский медицинский бизнес-форум «Частная медицина – курс на результат». Свое согласие на участие в столь важном для сферы медицины и здравоохранения мероприятии дал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.
Как сообщают организаторы, также в нем примут участие владельцы и руководители частных медицинских организаций, образовательных учреждений, представители органов власти, курирующие вопросы здравоохранения, главные врачи государственных и частных клиник, специалисты по качеству и сервису в сфере медицины из ЦФО, Забайкальского и Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Тывы.
На форуме зарегистрировано большое количество руководителей и главных врачей, государственных и частных медицинских компаний, география участников очень обширна, это не только Иркутская область, но и Красноярский край, республики Хакасия, (Саха) Якутия, Бурятия.
Организатором форума выступает СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций», в состав которой входит 197 отраслевых организаций из 51 региона России, при поддержке федеральной сети диагностических и медицинских центров ГК «Эксперт», компании Philips и Olympus.
Основными целями форума являются:
Форум направленна решение актуальных задач общенационального значения, напрямую связанных с вопросами качества и доступности медицинских услуг в лечебных учреждениях различных форм собственности.
Первый Байкальский медицинский бизнес форум «Частная медицина – курс на результат» – это одно из ключевых деловых мероприятий в сфере здравоохранения 2019 года.
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