Олег Ярошенко примет участие в Первом Байкальском медицинском бизнес-форуме «Частная медицина – курс на результат»

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября пройдет отраслевое мероприятие российского масштаба с участием федеральных и региональных спикеров – Первый Байкальский медицинский бизнес-форум «Частная медицина – курс на результат». Свое согласие на участие в столь важном для сферы медицины и здравоохранения мероприятии дал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Как сообщают организаторы, также в нем примут участие владельцы и руководители частных медицинских организаций, образовательных учреждений, представители органов власти, курирующие вопросы здравоохранения, главные врачи государственных и частных клиник, специалисты по качеству и сервису в сфере медицины из ЦФО, Забайкальского и Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Тывы.

На форуме зарегистрировано большое количество руководителей и главных врачей, государственных и частных медицинских компаний, география участников очень обширна, это не только Иркутская область, но и Красноярский край, республики Хакасия, (Саха) Якутия, Бурятия.

Организатором форума выступает СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций», в состав которой входит 197 отраслевых организаций из 51 региона России, при поддержке федеральной сети диагностических и медицинских центров ГК «Эксперт», компании Philips и Olympus.

Основными целями форума являются:

обсуждение актуальных тем по проблемам и перспективам развития направлений деятельности медицинских организаций по ОМС и ДМС;

обмен опытом, управленческими практиками и инструментами построения эффективного менеджмента медицинской организации;

обсуждение актуальных вопросов по подготовке и переподготовке медицинских кадров, образованию.

Форум направленна решение актуальных задач общенационального значения, напрямую связанных с вопросами качества и доступности медицинских услуг в лечебных учреждениях различных форм собственности.

Первый Байкальский медицинский бизнес форум «Частная медицина – курс на результат» – это одно из ключевых деловых мероприятий в сфере здравоохранения 2019 года.

КООРДИНАТЫ:

Программа форума и регистрация – на сайте .

. По вопросам регистрации на форум звонить по телефону: 8-924-548-72-77 в оргкомитет форума. По вопросам спонсорства обращаться по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , контактное лицо – Жанна Полухина.