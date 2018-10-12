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12.10.2018

Ольга Носенко: месторождения нефти и газа являются конкурентным преимуществом Иркутской области

Иркутск, 12.10.18 (ИА "Телеинформ"), - Имеющиеся месторождения нефти и газа являются конкурентным преимуществом Иркутской области. Для их эффективного, в том числе, с бюджетной точки зрения освоения необходимо приложить все возможные усилия. Об этом 12 октября на «круглом столе» комитета Государственной Думы по энергетике в Иркутске заявила заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Носенко.

Одним из примеров таких усилий, отметила она, являются действующие в Иркутской области меры налогового стимулирования нефтедобывающего сектора. Работу в этом направлении совместно с правительством региона депутаты Законодательного собрания обязательно продолжат.

Вице-спикер напомнила: президент России неоднократно отмечал, что использование потенциала развития топливно-энергетического комплекса является ключевым условием реализации масштабной задачи по формированию условий гарантированного роста экономики России.

По объемам нефтепереработки Приангарье занимает второе место в Сибирском федеральном округе. Топливно-энергетический комплекс области обеспечивает более 10% областного ВРП, пятую часть налоговых поступлений в областной бюджет и практически треть производства промышленной продукции. В эту сферу идет половина инвестиций, направляемых в промышленность региона, обратила внимание Ольга Носенко.

- Наша область располагает не только значительными по объему запасами углеводородов, но и хорошими условиями для их использования и переработки, соответствующими промышленными и людскими ресурсами, транспортными коммуникациями, а также научным потенциалом, - добавила представитель Заксобрания.

Иркутская область, отметила она, стала одним из немногих субъектов, где развитие нефтегазовой отрасли не только не приостановилось в кризисные годы, но и существенно выросло. Однако развитие нефтедобычи и нефтегазохимии в регионе не лишено проблем, и они типичны для всех субъектов. Главный из них - износ оборудования на 50-70%.

Среди других проблем - относительно низкая активность инвестирования в геологоразведку. Не все добывающие компании Приангарья могут провести качественные геологоразведочные работы своими силами.

- В августе президент подписал полный пакет законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам разработать дорожную карту, в которой должны быть предусмотрены мероприятия по оценке сложившихся условий геологоразведки и добычи нефтяного сырья и меры налогового стимулирования, - заключила Ольга Носенко.

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