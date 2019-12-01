Ольга Носенко намерена заняться вопросом эффективности использования средств Фондом капремонта Приангарья

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комитета по собственности и экономической политике состоялось в преддверии 24 сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая пройдет 4 декабря.

Первый вопрос – рассмотрение законопроекта «Об ограничении розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Иркутской области» было решено убрать из повестки заседания и перенести его рассмотрение на более позднее время. Как было отмечено, в настоящий момент аналогичный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ, и региональное законодательство должно стать продолжением федерального.

Кроме того, комитет согласовал кандидатуры граждан на награждение почетной грамотой Законодательного собрания региона. Вице-спикер Ольга Носенко представила кандидатуру жительницы Киренска Елены Лежениной – общественницы, активно участвующей в жизни своей территории. Члены комитета единогласно одобрили награждение Елены Лежениной Почетной грамотой. Аналогичное решение было принято по кандидатуре Николая Шульгина, о котором рассказал депутат Иван Крывовязый. По словам парламентария, Николай Шульгин долгие годы поддерживает учреждения здравоохранения Ангарска, оказывая материальную помощь, безвозмездно предоставляя транспорт для нужд больниц.

В завершении заседания Ольга Носенко обратила внимание коллег на ситуацию с капитальным ремонтом домов за счет средств Фонда капремонта. Вице-спикер рассказала о встрече с жителями одного из домов по улице Чехова в Иркутске, в котором был проведен капитальный ремонт.

– Результат жителей не обрадовал. Мы капитального ремонта тоже не увидели. Отмостки не сделаны, водостоки не заменены, подъезды не в лучшем состоянии. Очевидно, что только за счет средств граждан, аккумулированных в фонде, выполнить полный ремонт невозможно. Должна быть привлечена управляющая компания, использованы возможности проекта «Комфортная городская среда». В итоге состояние дома должно качественно улучшиться, – сказала Ольга Носенко.

Парламентарий сообщила, что инициирует в ближайшее время проведение встречи членов комитета с представителями Фонда капитального ремонта, депутатами думы Иркутска и другими заинтересованными сторонами по вопросам эффективности использования средств фонда и повышения уровня капитального ремонта домов в регионе.