ОНФ предлагает разработать программу Иркутской области по переработке древесных отходов

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Региональное отделение Общероссийского народного фронта предлагает разработать программу Иркутской области по переработке древесных отходов.

По словам члена областного штаба ОНФ Сергея Апановича, «это проблема из проблем, и ее сегодня никто не решает».

– Мы первые из всех регионов по объемам этих отходов. Все вокруг завалено ими. У нас есть региональная программа по развитию лесной отрасли. Но там ничего не прописано. В нее можно включить один из пунктов – переработка древесных отходов, чтобы правительство Иркутской области могло рассмотреть вопрос по строительству новых котельных. В Устье-Куте есть фирма по лесопереработке, отходы оттуда возят на котельную, которая отапливает один из микрорайонов города. Практически перерабатываются все отходы в щепу, – заявил 13 сентября журналистам Сергей Апанович.

Он напомнил, что компания «ТСЛ» реализует проект по строительству центральной котельной, которая будет работать на древесных отходах. На это планируется направить 1 млрд рублей.