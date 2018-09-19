|Экономика / Бизнес
|20.09.2018
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Онлайн-касса: всё о нововведении
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Российская Федерация, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С текущего года вышли поправки к соответствующей статье, согласно которой все связанные с торговлей предприятия обязаны иметь при себе онлайн-кассы. Поговорим о том, как выбрать, зарегистрировать и максимально выгодно купить контрольно-кассовый аппарат (ККТ). Если вы владеете предприятием, которое так или иначе связано с торговлей, то вы обязаны знать новою редакцию Федерального закона 54-Ф3. Она подразумевает наличие онлайн-касс во всех компаниях такого рода. Приобрести данное устройство нужно исключительно у имеющих сертификат поставщиков.
История Федерального закона 54-Ф3 начинает свое исчисление с 2000 года. В то время информация попросту передавалась в налоговою по истечению установленного промежутка времени. Информацию о товаре клиент брал из чека. Чтобы зарегистрировать свою кассовую технику и пользоваться ей на вполне законных основаниях, приходилось прибегать к помощи посредников, а именно - к центру техобслуживания.
Поправка появилась по вполне логичным причинам. Дело в том, что информация, предоставленная в чеках, не всегда (вернее - никогда) не представляла полных сведений. Для того, чтобы это исправить и ввели кассы, работающие онлайн. Благодаря им, клиенту открыт доступ ко всем данным, касающихся товара.
Принцип работы
Работа нового ККМ существенно отличается от моделей прошлого поколения. Теперь, в соответствии с поправкой, вы должны заключить с операторами договоры абонентского обслуживания. Далее ККМ по электронным каналам связи будут передавать данные через сервера операторов фискальных данных (ОФД) прямиком в ФНС.
В дополнение к вышеперечисленному, ККМ должен иметь в своем составе теперь уже не ЭКЛЗ, а электронный фискальный накопитель (ФН). Он выглядит как флешка. Данные на него можно только записывать, редактировать или удалять невозможно. Под управлением специально разработанного программного обеспечения, все данные на нем шифруются, а после отправляются в ОВД. Благодаря ему сохраняется информация о всех совершенных покупках. Эти данные так же передаются через операторов фискальных данных к ФНС. Срок действия от 13 до 36 месяцев. Последний случай возможен только в том случае, если предприниматель использует ПСН, УСН, ЕНВД. Стоит учесть, что срок довольно большой, и при высокой интенсивности использования, памяти, скорее всего, не хватит. Помимо ФНС, электронный чек, как и бумажный, в праве получить и покупатель. Для этого на кассе необходимо оставить свои электронные личные данные, такие как номер телефона или адрес электронной почты, на которые и придет чек, при условии, что все предоставленные данные верны.
Сроки, к наступлению которых должны быть совершены следующие действия:
1) 01.02.2017
2) 01.07.2017
Делаем вывод, что, как бы то ни было, придется расстаться со старой кассой и переходить к новым.
Особенности
Все онлайн-кассы будут находиться на прямой волне с ФНС, посредством услуг операторов фискальных данных, при условии, что у вас заключен с ними партнерский договор. Без ОФД не обойтись, ведь они обеспечивают такие действия, как первоначальная обработка, шифрование и долгосрочное хранение информации.
Отбор очень строг, и это понятно, ведь на кону - безопасность. Выбирать придется из всего 10 компаний, если вы находитесь в РФ. Именно столько предприятий получили лицензию на работу как операторы фискальных данных.
Как выбрать?
Виды касс
На вашем компьютере, планшете, смартфоне, должна быть установлена кассовая программа. К ним нужно подключить данный принтер с наличием ФН. Помните, что вы не можете торговать легально без онлайн-кассы. Поэтому торопитесь купить ККТ по выгодной цене.
Ценообразование
Производители не назначают своей продукции цену с потолка. На нее влияет ряд различных факторов. Регион (стоимость меняется, но не сильно), материал (металл и пластик имеют разную стоимость - тоже влияет не сильно), опции (является основным ценообразующим фактором).
Помимо самой кассы в стоимость входит еще и обязательные для продуктивной работы весы, терминал для карточной оплаты, ящик для денег, устройство сканирования штрих-кодов.
Чтобы выбрать надежный ККМ, вам стоит положить свой выбор исключительно на официальные, проверенные временем компании. В наше время найти ту компанию, которая бы во многом устроила вас, не сложно. Наличие интернета запросто решит проблему.
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Если компания хорошая, и у вас остались какие-либо вопросы, то ее специалисты будут обязаны вас проконсультировать и помочь с обязательной регистрацией.
Также несомненным плюсом станет покупка онлайн-кассы без фискального накопителя. Вы можете купить кассу, а уже потом, детально все обдумав и, наконец, поняв, купить сам фн.
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