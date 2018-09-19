Онлайн-касса: всё о нововведении

Российская Федерация, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С текущего года вышли поправки к соответствующей статье, согласно которой все связанные с торговлей предприятия обязаны иметь при себе онлайн-кассы. Поговорим о том, как выбрать, зарегистрировать и максимально выгодно купить контрольно-кассовый аппарат (ККТ). Если вы владеете предприятием, которое так или иначе связано с торговлей, то вы обязаны знать новою редакцию Федерального закона 54-Ф3. Она подразумевает наличие онлайн-касс во всех компаниях такого рода. Приобрести данное устройство нужно исключительно у имеющих сертификат поставщиков. История Федерального закона 54-Ф3 начинает свое исчисление с 2000 года. В то время информация попросту передавалась в налоговою по истечению установленного промежутка времени. Информацию о товаре клиент брал из чека. Чтобы зарегистрировать свою кассовую технику и пользоваться ей на вполне законных основаниях, приходилось прибегать к помощи посредников, а именно - к центру техобслуживания. Поправка появилась по вполне логичным причинам. Дело в том, что информация, предоставленная в чеках, не всегда (вернее - никогда) не представляла полных сведений. Для того, чтобы это исправить и ввели кассы, работающие онлайн. Благодаря им, клиенту открыт доступ ко всем данным, касающихся товара. Принцип работы Работа нового ККМ существенно отличается от моделей прошлого поколения. Теперь, в соответствии с поправкой, вы должны заключить с операторами договоры абонентского обслуживания. Далее ККМ по электронным каналам связи будут передавать данные через сервера операторов фискальных данных (ОФД) прямиком в ФНС. В дополнение к вышеперечисленному, ККМ должен иметь в своем составе теперь уже не ЭКЛЗ, а электронный фискальный накопитель (ФН). Он выглядит как флешка. Данные на него можно только записывать, редактировать или удалять невозможно. Под управлением специально разработанного программного обеспечения, все данные на нем шифруются, а после отправляются в ОВД. Благодаря ему сохраняется информация о всех совершенных покупках. Эти данные так же передаются через операторов фискальных данных к ФНС. Срок действия от 13 до 36 месяцев. Последний случай возможен только в том случае, если предприниматель использует ПСН, УСН, ЕНВД. Стоит учесть, что срок довольно большой, и при высокой интенсивности использования, памяти, скорее всего, не хватит. Помимо ФНС, электронный чек, как и бумажный, в праве получить и покупатель. Для этого на кассе необходимо оставить свои электронные личные данные, такие как номер телефона или адрес электронной почты, на которые и придет чек, при условии, что все предоставленные данные верны. Сроки, к наступлению которых должны быть совершены следующие действия: 1) 01.02.2017 Передача данных обязательна для всех ККМ;

ККТ старого порядка должны прекратить свою работу. 2) 01.07.2017 Для ИП с ПСН и тех, кто на данный момент не перешел на ККТ нового образца передача данных и строго обязательна так же и услуги, предоставляемые клиентам. Делаем вывод, что, как бы то ни было, придется расстаться со старой кассой и переходить к новым. Особенности Все онлайн-кассы будут находиться на прямой волне с ФНС, посредством услуг операторов фискальных данных, при условии, что у вас заключен с ними партнерский договор. Без ОФД не обойтись, ведь они обеспечивают такие действия, как первоначальная обработка, шифрование и долгосрочное хранение информации. Отбор очень строг, и это понятно, ведь на кону - безопасность. Выбирать придется из всего 10 компаний, если вы находитесь в РФ. Именно столько предприятий получили лицензию на работу как операторы фискальных данных. Как выбрать? Обратите внимание на производителя. Выбор сейчас довольно большой. Не берите первый попавшийся. Сравнивайте, смотрите отзывы и т.п. Стоимость. Она бывает разительно разной, но образуется всегда из наличия определенных функций, таких как GPRS, WI-FI, USB и прочее. По какому типу налогообложения проходит ваша организация. Про этот пункт обычно все забывают, но он очень важен. Тип продаваемых товаров. На каждый тип нужны свои модули. При отсутствии таковых вы не сможете, например, продавать алкоголь. Виды касс Автономная касса. Это та самая, старая касса подлежащая выбросу. POS-система. Очень полезная вещь. Имеет при себе программную клавиатуру, монитор и принтер чеков. Фискальный регистратор. На вашем компьютере, планшете, смартфоне, должна быть установлена кассовая программа. К ним нужно подключить данный принтер с наличием ФН. Помните, что вы не можете торговать легально без онлайн-кассы. Поэтому торопитесь купить ККТ по выгодной цене. Ценообразование Производители не назначают своей продукции цену с потолка. На нее влияет ряд различных факторов. Регион (стоимость меняется, но не сильно), материал (металл и пластик имеют разную стоимость - тоже влияет не сильно), опции (является основным ценообразующим фактором). Помимо самой кассы в стоимость входит еще и обязательные для продуктивной работы весы, терминал для карточной оплаты, ящик для денег, устройство сканирования штрих-кодов. Чтобы выбрать надежный ККМ, вам стоит положить свой выбор исключительно на официальные, проверенные временем компании. В наше время найти ту компанию, которая бы во многом устроила вас, не сложно. Наличие интернета запросто решит проблему. Сперва необходимо из большого и пестрящего списка выбрать подходящую для вас компанию. Не спешите сразу прибегать к покупке продукции. Почитайте отзывы, сравните цены с аналогами. Поймите, почему именно этот экземпляр столько стоит, какие возможности он может предложить. Если компания хорошая, и у вас остались какие-либо вопросы, то ее специалисты будут обязаны вас проконсультировать и помочь с обязательной регистрацией. Также несомненным плюсом станет покупка онлайн-кассы без фискального накопителя. Вы можете купить кассу, а уже потом, детально все обдумав и, наконец, поняв, купить сам фн. Компания https://kkt.astral.ru/ предлагает только ту технику, с которой вам действительно будет приятно работать. Техника выполняется только из тех материалов, которые будут удобны в повседневном использовании. Клавиши, сенсорные экраны и прочее не скользят, не пачкаются от рук, не блекнут на солнце. Все ККМ имеют в своем арсенале все функции, которые могут пригодиться в торговле. Если у вас остались какие-либо вопросы, или вы хотите что-либо предложить, компания всегда открыта для вопросов и предложений. Каждый месяц фирма устраивает заседания, на которых решается судьба нововведений, в том числе - от покупателей, желания которых вполне обоснованны и дают пользу. Поэтому больше половины из них и находит свое воплощение в реальной жизни. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.