Онлайн-кассы: повышаем эффективность бизнеса

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Почти два месяца прошло с момента второй волны перехода российского бизнеса на онлайн-кассы. Что изменилось в бизнес-процессах в связи с установкой контроль-кассовой техники нового образца? И что делать тем, кто еще не успел подключить онлайн-кассу? Об этом рассказали в пресс-службе «Мегафона».

1 июля 2018 года стартовала вторая волна перехода российского бизнеса на ККТ нового образца – онлайн-кассы. В 2017 году их начал применять крупный ритейл, а летом 2018 года - большинство предпринимателей в сфере розничной торговли и общепита, вендинговые компании и интернет-магазины. Эксперты отмечают, что онлайн-кассы позволяют не только выполнить требования законодательства, но и усовершенствовать бизнес-процессы, а также получить дополнительные преимущества.

Так, применение онлайн-касс позволяет сократить количество проверок бизнеса: о доходах налоговые органы будут получать оперативную информацию. Конкуренты не смогут вести нечестную игру, занижая объемы продаж и уплачивая меньше налогов. Кроме того, предприниматель сможет получать статистику продаж, интеграцию с бухгалтерскими, складскими и CRM системами, витрину услуг для бизнеса и многое другое. Статистика позволит компаниям лучше узнать свою конкурентную среду и принимать решения, опираясь на быстрые и качественные данные. Детализация чеков позволит делать более тонкую и эффективную настройку программ лояльности.

Что делать тем, кто еще не успел подключить онлайн-кассу? Чтобы облегчить переход малому бизнесу, компания «МегаФон» совместно с OFD.ru и производителями контрольно-кассовой техники создала комплексное решение: онлайн-касса, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных и сим-карта со специальным М2М-тарифом. Таким образом, «коробочное» решение значительно экономит время бизнесменов.

Предприниматели могут выбрать ту онлайн-кассу, которая подходит именно для их бизнеса. «МегаФон» расширил ассортимент онлайн-касс и открыл продажи смарт-терминалов от одного из лидеров рынка контрольно-кассовой техники – компании «Эвотор». Клиенты оператора могут выбрать из двух моделей касс.

Модель «Эвотор 5» актуальна для небольших розничных точек, рынков, курьерской доставки и выездной торговли. Эта онлайн-касса весит всего 400 грамм, легко помещается в кармане и держит заряд до 12 часов. «Эвотор 7.2» – самая популярная модель производителя, универсальная и подходит для любого бизнеса. Стоимость оборудования составляет от 20 990 р до 25 990 рублей в зависимости от комплекта.

Владелец онлайн-кассы «Эвотор» получает бесплатный доступ к личному кабинету и магазину «Эвотор.Маркет». Более 250 приложений становятся удобным инструментом для того, чтобы наладить все необходимые процессы – например, настроить интеграцию с программами 1С и «Мой склад», подключить эквайринг, вести полноценный товарный учет, управлять продажами и ценами на товары, анализировать остатки, контролировать работу сотрудников, настраивать программы лояльности, подключать оборудование.

– Компания «МегаФон» прикладывает все усилия для того, чтобы процесс перехода наших клиентов к работе с новыми кассами был легким и понятным, а пользоваться оборудованием было максимально комфортно. Специально для этого мы расширяем линейку кассового оборудования, при этом заручаясь поддержкой признанных лидеров рынка, таких как компания «Эвотор», – отметила руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Ольга Белозерцева.