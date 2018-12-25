«Фармасинтез-Хеми» подало заявку на получение статуса резидента ТОСЭР в Усолье

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области прошло заседание комиссии по рассмотрению заявки ООО «Фармасинтез-Хеми» на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское».

Инвестпрограмма предусматривает строительство большого завода по производству фармсубстанций и лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба губернатора региона. Это препараты для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и онкозаболеваний.

– От успешной реализации проекта по строительству завода во многом зависит социально-экономическая обстановка в Усолье-Сибирском, развитие предпринимательской среды. Безусловно, это проект российского масштаба – и по инвестициям, и по налоговой отдаче, и по созданию новых рабочих мест, – говорит губернатор Сергей Левченко.

– У компании «Фармасинтез» уже оформлен земельный участок на территории ТОСЭР в Усолье-Сибирском. Сумма инвестиций – более 10 млрд рублей, около тысячи новых рабочих мест, – рассказывает министр экономического развития Евгений Орачевский. – Проект с такими параметрами также окажет существенное влияние на рост валового регионального продукта. Подчеркну, что его реализация на полную мощность и в сжатые сроки самым существенным образом зависит от государственных мер поддержки. Дело в том, что проекты такого масштаба, как правило, имеют низкий уровень доходности на вложенный капитал. Сделать же его инвестиционно-привлекательным позволяет финансовое участие государства – это федеральные и региональные налоговые льготы, субсидии, льготные финансовые ресурсы и так далее.

В сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском зарегистрировано предприятие ООО «Фармасинтез-Хеми». Сейчас АО «Фармасинтез» совместно с администрацией Усолья-Сибирского проводит работу по формированию земельных участков под строительство объектов инфраструктуры, у ресурсоснабжающих организаций запрошены технические условия на подключение объектов, сформирована «дорожная карта» по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры.

В рамках комиссии было принято решение заключить соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» и признать соответствующей требованиям действующего законодательства предоставленную документацию фармацевтической компании.