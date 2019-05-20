Опытных и начинающих бизнесменов Приангарья приглашают на SBERTALKS

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка 23 мая соберет представителей малого и среднего бизнеса, руководителей компаний на традиционный профессиональный разговор и обмен опытом.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, SBERTALKS пройдет в Иркутске уже в четвертый раз и вновь объединит бизнесменов, которые ищут идеи для личного и профессионального развития, делают первые шаги в создании бизнеса, а также опытных предпринимателей, готовых поделиться своими наработками.

В программе SBERTALKS-2019: истории успеха, воркшоп на тему «Как сообща раскачать бизнес в нашем регионе», актуальные тренды и лайфхаки. В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия с представителями госорганов об инвестиционном потенциале Иркутской области. Участники бизнес-площадки узнают алгоритм работы с фондами для привлечения бюджетных средств в проекты, получат бесплатные консультации по финансовым, маркетинговым и кадровым вопросам, посетят мастер-классы по построению бизнес-моделей и запуску краудфандинга для проектов.

Обещают быть жаркими и актуальными выступления спикеров бизнес-мероприятия. Специальный гость SBERTALKS 4.0 из Москвы Дмитрий Сидорин, руководитель ГК «Сидорин Лаб», интернет-эксперт, политтехнолог и специалист в области управления репутацией в интернете, расскажет иркутским предпринимателям о том, как привлекать миллионы долларов и формировать международный имидж. Иркутский предприниматель Артем Лыткин («Новая Эра Иркутск») поделится секретами снижения налогов для бизнеса. Свои лайфхаки ведения бизнеса аудитории расскажет Александр Горин («Иркутский завод гусеничной техники»). В работе тематических блоков также примут участие ведущие специалисты Байкальского банка ПАО Сбербанк.

SBERTALKS традиционно собирает около 600 слушателей и спикеров. Предприниматели отмечают удобный блочный формат мероприятия, практическую пользу от выступлений экспертов и общения с участниками мероприятия.

– Профит от посещения SBERTALKS, так сказать, налицо. Во-первых, это получение новых инсайтов и актуальных смыслов. Команда SBERTALKS определила ключевые тренды рынка, собрала пул ярких спикеров с полезным контентом и создала коридор возможностей, – отметила генеральный директор Бюро маркетинговых решений «УМ», создатель «Закрытого клуба маркетологов», участник SberTalks 3.0 Светлана Козырина.

– Очень важно, чтобы в жизни присутствовали вдохновляющие моменты, которые придают уверенности в выбранном пути и стимулируют открывать новые профессиональные горизонты. Эту задачу выполняют, в том числе, бизнес-мероприятия, такие как SBERTALKS, – сказала директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд», участник SBERTALKS 4.0 Диляра Окладникова. – Тематическое мероприятие всегда выступает как благоприятная среда для знакомства с потенциальными деловыми партнерами и единомышленниками. Нетворкинг обязателен! Не бойтесь вступать в диалог, ведь это – единственная возможность впустить в свою жизнь единомышленников, а, возможно, и потенциальных инвесторов и партнеров. Отвечайте на интерес к вам и сами интересуйтесь другими.

КООРДИНАТЫ:

SBERTALKS 4.0 состоится 23 мая с 8:30 до 17:30 по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Участие в бизнес-мероприятии бесплатное. Ведется регистрация онлайн. Телефон для справок: 8-904-15-72-676.