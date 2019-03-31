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01.04.2019

Оплату банковской картой внедрили в городских автобусах Вихоревки

Вихоревка, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Вихоревки теперь также могут оплачивать проезд в автобусах города с помощью банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Терминалы для приема безналичной оплаты установлены в пяти ежедневно выходящих на маршруты автобусах МУП ВГХ. К оплате принимаются бесконтактные карты любого банка, а также оплатить проезд можно смартфоном с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Используемая технология позволяет вести учет принимаемых к оплате наличных денежных средств, учет электронных проездных и прием платежей по бесконтактным банковским картам. Транспортным оператором проекта стало ООО Социальная система, банком-эквайером выступил ПАО Сбербанк.

– Мы имеем большой опыт реализации подобных проектов на территории Иркутской области. Сегодня Сбербанк принимает участие в сопровождении транспортных проектов в Иркутске, Шелехове, Ангарске. В общей сложности к безналичной системе оплаты подключено более 400 городских транспортных средств Приангарья. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна безналичная система оплаты проезда, – отмечает менеджер по развитию партнеров регионального госсектора управления эквайринга Байкальского банка Сбербанка Константин Елсуков.

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