Особая встреча в День российского предпринимательства – Байкальский банк Сбербанка проведет онлайн-конференцию для малого бизнеса

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На онлайн-платформе вебинар.ру 26 мая Байкальский банк Сбербанка проведет онлайн-конференцию. В программе конференции презентация мер поддержки банка для сегмента регионального малого бизнеса, анализ влияния пандемии на российскую экономику, предложения экосистемы Сбербанка, практические советы по работе с клиентами – привлечение новых, сохранение старых.

Как сообщает пресс-служба банка, в работе конференции примут участие руководители территориального банка Сбербанка – председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, заместитель председателя Оксана Лобова. Ключевыми экспертами и докладчиками конференции выступят: исполнительный директор – главный экономист АО «Сбербанк КИБ (Москва) А. Струченевский , директор проектов, дивизион «Малый и микро бизнес», ПАО Сбербанк(Москва) Д. Турищев , генеральный директор агентства ISEE Marketing (Москва) А. Иванов. Мероприятие приурочено ко Дню предпринимателей, который в России отмечается 26 мая.

Программа конференции:

• 15:00 – 15:10 – приветственное слово А. Абрамкина (председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк), Иркутск

• 15:10 – 15:30 – «Меры поддержки малого бизнеса от Сбербанка», О. Лобова (заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк), Иркутск

• 15:30 – 16:00 – «Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику», А. Струченевский (исполнительный директор – главный экономист АО «Сбербанк КИБ), Москва

• 16:00 – 16:30 – «Эко-система Сбербанка, Д. Турищев (Директор проектов, дивизион «Малый и микро бизнес», ПАО Сбербанк), Москва

• 16:30 – 17:00 – «Где взять клиентов в кризис? Три варианта рекламной стратегии в период турбулентности», А.Иванов (генеральный директор агентства ISEE Marketing), Москва.

К участию в работе онлайн – конференции приглашаются представители регионального малого бизнеса. Конференция состоится 26 мая с 15 до 17 часов (по иркутскому времени).

Для регистрации и участия на онлайн-платформе вебинар. ру необходимо пройти по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/4900970 .