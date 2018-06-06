Особенности рефинансирования ипотеки

Российская Федерация, 7.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Многие банки включили в свою продуктовую линейку программу рефинансирования ипотечных кредитов. Благодаря ей можно улучшить действующие параметры кредитования и перевести ссуду на обслуживание в другой банк. В процессе перекредитования действующая ипотека закрывается досрочно, а заемщик подписывает договор с новым банком. Задачи рефинансирования ипотеки Перекредитование может решать как одну, так и сразу несколько важных задач: Снижение процентной ставки. Например, если действующая ипотека обслуживается под 13% годовых, можно перевести ее в другой банк, который предлагает 11%. Ставки по рефинансированию ипотеки всегда низкие, в итоге заемщик выигрывает за счет уменьшения переплаты. Увеличение срока кредитования. При рефинансировании не обязательно заключать договор на прежних условиях. Например, если вам осталось платить 7 лет, вы можете увеличить этот срок до 10 лет. Это актуально, если есть проблемы с выплатой ссуды: увеличение срока влечет за собой снижение размера ежемесячного платежа. Уменьшение срока кредитования. Если ваша платежеспособность повысилась за время выплаты ипотечного кредита, можно переоформить договор на более короткий срок: в итоге ежемесячный платеж станет больше, вы быстрее расплатитесь с долгом. Переплата при этом также уменьшается. Условия проведения рефинансирования Заемщик должен соответствовать всем критериям выбранного банка. Важно, чтобы клиент работал, смог документально подтвердить свою платежеспособность. Важный момент – перекредитование ипотеки доступно только положительным заемщикам. По действующему ипотечному кредиту не должно быть просрочек. Даже закрытые просрочки, совершенные ранее, могут стать причиной отказа в рефинансировании. Банки могут устанавливать и требования к перекрываемой ипотеке. Например, она должна быть оформлена не более полугода назад, а до ее полной выплаты по графику осталось не меньше года. Каждый банк устанавливает свои условия. Оформление перекредитования Процедура аналогична оформлению ипотечного кредита, только пакет документов заемщика расширяется за счет документации по перекрываемой ссуде. Также требуется сбор документов о доходах, оценка недвижимости, анализ платежеспособности заявителя. По итогу переоформления залог переводится в новый банк, с которым заемщик подписывает кредитный договор. Прежний жилищный кредит закрывается досрочно. Теперь заемщик будет платить уже новому банку. Так как в процессе сделки проходит замена залогодержателя, изменению подлежит и договор страхования. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.