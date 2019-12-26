От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020». Как сообщает пресс-служба конкурса, подведены итоги дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России» 2019-2020 года. В очные региональные полуфиналы в целом приглашены 2 988 конкурсантов, от Сибирского федерального округа – 332 человека. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. Президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин 4 октября 2019 года поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 года. Старт был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус». – ТОП-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» распределились следующим образом: Москва – 458 человек, Санкт-Петербург – 241, Свердловская область – 143, Ставропольский край – 131, Республика Дагестан – 115, Ростовская область – 101, Новосибирская область – 97, Краснодарский край – 96, Московская область – 90 и Приморский край – 76 человек, – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 тысячи 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 тысяча 355 участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 тысячи 988 участников. От Сибирского федерального округа на конкурс поступило 21 тысяча 72 заявки. К очному этапу приглашены 332 участника: Новосибирская область – 97 человек, Красноярский край – 59, Томская область – 30, Иркутская область – 35, Омская область – 36, Кемеровская область – 32, Алтайский край – 30, республика Хакасия – 11, республика Тыва – 1, Республика Алтай – 1 человек. Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). В каждый из региональных полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашены 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны. Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне – 14,8%. – По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии, – добавил Алексей Комиссаров. По федеральным округам число участников, приглашенных в региональные полуфиналы, распределилось следующим образом: от Центрального федерального округа приглашены 664 человека, Приволжского – 335, Северо-Западного – 331, Южного – 332, Сибирского – 332, Уральского – 332, Дальневосточного – 330, Северо-Кавказского – 332. Расписание очных этапов: • 14 – 17 января – Дальневосточный федеральный округ (Владивосток) • 24 – 27 января – Сибирский федеральный округ (Новосибирск) • 24 – 27 января – Уральский федеральный округ (Екатеринбург) • 31 января – 3 февраля – Приволжский федеральный округ (Казань) • 31 января – 3 февраля – Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск) • 7 – 10 февраля – Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург) • 7 – 10 февраля – Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону) • 21 – 24 февраля – Центральный федеральный округ (Москва) • 29 февраля – 5 марта – Специализация «Здравоохранение» (Москва) • 15 – 20 марта – Специализация «Наука» (Москва) • 15 – 20 марта – Специализация «Финансы и технологии» (Москва) Суперфинал пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года. Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф. СПРАВКА: Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение». Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров. Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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