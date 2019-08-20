Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - От наводнения в Иркутской области пострадало 401 предприятие малого и среднего бизнеса. Такие цифры озвучил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев на пресс-конференции, посвященной поддержке предпринимателей затопленных районов.

– Ущерб в целом оценивается в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это то, что удалось установить по документам, которые остались у предпринимателей. Больше всего пострадавших – в Тулуне и Тулунском районе. Там пострадало 260 фирм, ущерб – 1 миллиард 400 миллионов. В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе – 122 предприятия и 161 миллион рублей ущерба, 14 организаций в Тайшетском районе (ущерб 4,5 миллиона рублей). В Чунском районе зафиксировано всего пять предприятий, ущерб – 19 миллионов рублей, – отметил Владимир Гордеев.

Большая часть пострадавших предприятий относятся к сфере торговли продуктами питания. Также нанесен ущерб магазинам бытовой техники, бытовой химии и нескольким заправкам.

На сессии Заксобрания бюджет Иркутской области откорректировали и дополнительно на поддержку предпринимателей выделено 250 миллионов рублей. Деньги будут выданы по двум направлениям: гранты на приобретение основных средств и субсидии на возобновление бизнеса.

Владимир Гордеев подчеркнул, что постановление правительства региона о мерах поддержки уже утверждено и с 28 августа оно вступит в силу. Средства выделят муниципалитетам, которые сами будут выдавать их между предпринимателями территорий. Также для бизнесменов проводятся консультации и подготовлены памятки, в которых указан алгоритм действий для тех, чья фирма понесла убытки из-за наводнения.

Помимо прямых субсидий предприниматели пострадавших районов смогут рассчитывать еще на некоторые виды помощи. Например, на льготные кредиты. Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко дал соответствующее поручение федеральному Фонду развития моногородов.

– Кредиты на сумму от 5 до 50 миллионов рублей под 0% годовых будут выделяться на приобретение оборотных средств предприятий, а от 50 до 250 миллионов под нулевую процентную ставку – на приобретение основных средств и оборудования для реализации проектов, – рассказал замминистра.

Фонд микрокредитования Иркутской области сразу же после ЧС отработал со своими заемщиками из пострадавших территорий все вопросы, достигнута договоренность о рассрочках и отсрочках платежей по займам. Аналогичная работа проведена с банками региона. Финансовые организации обещали провести реструктуризацию задолженности населения и предпринимателей пострадавших территорий.

Налоговая служба региона также пойдет на уступки бизнесменам и предоставит отсрочку по сдаче отчетности и налоговым платежам.