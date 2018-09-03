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Экономика / Бизнес
03.09.2018

От засухи в Усольском и Боханском районах пострадало почти три тысячи гектаров посевов

Усольский район, Боханский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В шести хозяйствах Усольского и Боханского районов в результате засухи пострадали около трех тысяч гектаров посевов зерновых и кормовых культур. Сумма потери составила более 18 млн рублей, сообщил 3 сентября на пресс-конференции глава регионального Минсельхоза Илья Сумароков.

Напомним, из-за засухи в двух районах области был объявлен режим ЧС, который сняли 31 августа.

– Те деньги, которые мы успели выплатить сельхозпроизводителям – 200 млн рублей компенсации на ГМС плюс 63 млн по дополнительной несвязанной поддержке и 89 млн на элитные семена, – они пришлись очень кстати нашим аграриям. Как раз сейчас идет активная фаза уборочной кампании. От Иркутской области мы подготовили пакет документов, которые направим на этой неделе в Минсельхоз РФ, чтобы попросить компенсацию из федерального бюджета, – рассказал Илья Сумароков.

Министр напомнил, что в целом в 2018 году объем господдержки сельхозпроизводителям региона составляет 2 млрд 787 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 2 млрд 46 млн рублей, 740 млн – из федерального. На 1 сентября до производителей доведено 2 млрд 65 млн рублей. При этом областных выплат к этому моменту было совершено на 20% больше, чем на ту же дату прошлого года.

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