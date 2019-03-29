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Экономика / Бизнес
30.03.2019

Открыта регистрация на четвертый Братский экономический форум

Братск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Стартовала регистрация на четвертый Братский экономический форум, который проведут 23-24 мая 2019 года. Подать заявку на участие можно до 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Братска.

– Программа БЭФ-2019 вобрала в себя лучшие традиции прошлых лет  – проведение пленарных и секционных заседаний, деловых встреч, круглых столов, конференций, мастер-классов, размещение выставочной экспозиции, – говорят организаторы. – С каждым годом Братский экономический форум растет и охватывает все больше территорий. В этот раз ожидается визит делегаций Китайской Народной Республики и Монголии.

В настоящее время оргкомитетом формируется деловая и культурная программы форума, а также план расстановки выставочных павильонов.

КООРДИНАТЫ:

  • Подробная информация и форма для регистрации размещены на официальном сайте форума bef2019.ru.
  • Основные мероприятия форума традиционно пройдут в ТКЦ «Братск-АРТ».

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