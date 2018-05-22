Открытая площадка для молодых предпринимателей «Трансерфинг успеха» прошла в Иркутске

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Открытую площадку для молодых начинающих предпринимателей «Трансерфинг успеха» в преддверии Дня предпринимателя организовала администрация Иркутска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие прошло на территории Арт-завода «Доренберг». В нем приняли участие более 100 начинающих предпринимателей. В рамках площадки были рассмотрены вопросы государственной и муниципальной поддержки малого бизнеса; проведены лекции на темы: как построить свой бизнес, подобрать команду, успешно провести переговоры и т.д.

– Администрация Иркутска оказывает поддержку малому и среднему бизнесу уже более 20 лет, но мероприятия такого формата мы проводим впервые, – рассказала заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина, – Мы специально разработали программу для молодых людей, которые только собираются заняться бизнесом или делают в нем первые шаги.

Во вторник, 22 мая, прошло первое мероприятие. Однако уже планируется провести целый цикл площадок с приглашением различных экспертов, действующих успешных предпринимателей. Администрация Иркутска, как никто другой, заинтересована в создании новых предприятий на территории города. Начинающим бизнесменам оказывается информационная, консультативная и информационная поддержка.

Занятия с участниками мероприятия будут проходить не только в виде лекций – в программе запланированы деловые игры и круглые столы. По окончании мероприятия участники смогут оставить свои пожелания, на основании которых будут составлены программы следующих открытых площадок.