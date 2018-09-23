Овощной павильон бизнесмена из Шелехова продадут за долги по аренде

Шелехов, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове судебные приставы арестовали павильон, поскольку его владелец задолжал мэрии за аренду земельного участка. Конструкцию пустят с молотка, чтобы погасить накопившуюся сумму. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Предприниматель должен выплатить администрации Шелехова 140 тысяч рублей. Ранее Шелеховский городской суд обязал его возместить эти деньги, а также освободить земельный участок.

Павильон, где ранее продавались овощи, уже демонтировали и увезли с места размещения, рассказали в УФССП по Иркутской области.