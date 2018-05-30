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31.05.2018

Озвучены аргументы EN+ по поводу корректировки тарифов: отсутствие льгот грозит нарушениями на энергорынке Сибири

СФО, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Озвучены аргументы группы En+ по поводу корректировки политики энерготарифов. Предоставление льгот компаниям En+ Group на время действия санкций Минфина США поможет сохранить функционирование рынка электроэнергии в Сибири, а также рабочие места на заводах «Русала», цитирует ТАСС представителя En+ Group.

«Потребление предприятий «Русала» составляет около 40% в балансе спроса ценовой зоны Сибири, поэтому сокращение выпуска готовой продукции или закрытие алюминиевых заводов сильно снизит объем электропотребления в Сибири, что сформирует риски работы энергосистемы Сибири в экстремальных режимах: «холостые» сбросы воды гидроэлектростанциями и работа ТЭЦ на минимально возможной нагрузке», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что снижение потребления электроэнергии приведет к резкому снижению цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед, что станет причиной нехватки средств на проведение необходимых ремонтов генерирующего оборудования и поддержания нормативных запасов топлива на тепловых электростанциях. «В целях исключения реализации описанных выше сценариев, целесообразно принять временные решения для сохранения энергетической инфраструктуры (рынок, сами станции, рабочие места в отрасли) в Сибири», – сказал представитель En+.

В холдинге считают возможным поддержание рынка путем снижения влияния нерыночных механизмов, к которым относят выплаты по ДПМ и надбавку на выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

Напомним, США в начале апреля ввели санкции в отношении нескольких российских предпринимателей и подконтрольных им компаний. В санкционный список, в частности, попали: Олег Дерипаска и подконтрольные ему «Базовый элемент», «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, «Евросибэнерго», «Русал», «Группа ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань»; Виктор Вексельберг и его группа «Ренова»; «Газпром бурение» и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга; «Ладога менеджмент» Кирилла Шамалова.

Попадание в этот список (SDN-лист) означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. До 5 июня американские инвесторы должны разорвать контракты включенными в перечень компаниями. Исключение сделано для структур Дерипаски: инвесторам США разрешено проводить сделки с «Русалом» и «ГАЗ» до 23 октября (это касается только контрактов и операций, которые были начаты или согласованы до 6 апреля).

En+ в середине мая направила вице-премьеру Дмитрию Козаку просьбу предоставить группе льготы на энергорынке, сообщала газета «Коммерсантъ». В частности, предлагается освободить «Русал» от платежей по договорам на поставку мощности - в этом случае компания сэкономит 13-18 млрд рублей, но цены на электроэнергию в Сибири вырастут на 12%. Также En+ просит освободить «Русал» от надбавки за электроэнергию для снижения тарифов на Дальнем Востоке - это сэкономит компании 1,9-3 млрд рублей в год и повысит цены на электричество в Сибири на 1-2%.

Кроме того, «Русал» просят перевести на свободные двусторонние договоры с «Русгидро» и «Росэнергоатомом» – общая экономия при скидке к цене рынка в 0,5 рубля за кВт/ч составит 5,3-9,3 млрд рублей.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области, где расположены основные предприятия «Русала», группа En+ хочет поднять тарифы на электроэнергию и предельный уровень платежей за ЖКХ для населения.

Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров говорил, что поддержку в ассоциации нашли два предложения компании – о снижении перекрестного субсидирования в Иркутской области и о возможности заключать прямые договоры на покупку электроэнергии с «Русгидро» и «Росэнергоатомом». По мнению «Совета рынка», предоставление таких льгот не приведет к нарушениям на рынке электроэнергии, отмечал Быстрой.

В Иркутской области тема возможного поднятия тарифов на электроэнергию для населения стала одной из самых обсуждаемых в эти дни. Губернатор Сергей Левченко считает, что у региона «есть много возможностей [выйти из положения], кроме предложения En+ по тарифам». Другие варианты разрешения проблемы ищут и эксперты. Так, экономист Игорь Николаев заявил, что издержки в этой ситуации лучше понести государству, и предлагает решать проблему за счёт федеральных средств.

СПРАВКА:

  • En+ – интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в «Русале»), которые являются основным потребителем производимой энергии.

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