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Экономика / Бизнес
06.12.2019

ПАО «Сбербанк» установил нулевую комиссию для пострадавших от паводка в Приангарье предпринимателей

Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По просьбе «Фонда микрокредитования Иркутской области» ПАО «Сбербанк» установил нулевую комиссию для пострадавших от наводнения предпринимателей за выдачу необходимых для получения микрозайма справок и сейчас возмещает расходы за уже полученные справки.

Также нулевая комиссия ПАО «Сбербанк» установлена на получение справок, которые нужны для предоставления субсидий. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона, пишет пресс-служба губернатора.

– Работая в зоне ЧС, мы видели, как лишившимся практически всего имущества предпринимателям сложно найти деньги на получение справок из банков, которые необходимы для выдачи микрозайма. Именно поэтому мы сразу обратились к сотрудникам ПАО «Сбербанк» с просьбой отменить комиссию за выдачу справок. Это большая поддержка в экстренной ситуации, – говорит директор «Фонда микрокредитования» Ольга Мосина.

С 30 августа по 3 декабря 67 предпринимателей из пяти муниципальных районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы в «Фонде микрокредитования» под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности на общую сумму 146 миллионов 175 тысяч рублей.

Среди заемщиков по программе льготного кредитования на возобновление предпринимательской деятельности: 41 предприниматель из Тулуна, 13 из Нижнеудинска, пять из Тайшетского района, четыре из Чуны, четыре из Тулунского района.

Благодаря субсидии министерства экономического развития Иркутской области «Фонд микрокредитования» продолжает выдавать льготные займы предпринимателям, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Проконсультироваться по кредитованию можно в Межведомственном консультационном центре в Тулуне на ул. Ленина, 79 или по телефону +7 3952 34-33-29.

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