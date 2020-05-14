Парламентарии Иркутской области предложили продать акции ОАО «Горожанин»

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Члены комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области рассмотрели изменения в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2020 год. Законопроектом предлагается включить в прогнозный план пакет акций открытого акционерного общества «Горожанин», находящийся в государственной собственности Иркутской области, в размере 20% уставного капитала. ОАО «Горожанин» ведет деятельность по предоставлению объектов недвижимости в аренду. Как было отмечено, данные активы не являются стратегически значимыми для региона, хозяйственное общество не перечисляет дивиденды. Рыночная стоимость пакета акций составляет 20 млн рублей. В план приватизации предложено также включить ряд объектов в Иркутске, Ангарске, Шелеховском районе, в том числе гаражи, нежилые помещения. Сумма поступлений в бюджет Иркутской области от реализации включенных в прогнозный план объектов увеличится расчетно на 82,4 млн рублей и составит 85,5 млн рублей. Члены комитета рекомендовали принять проект закона в первом и окончательном чтении на очередной сессии областного парламента. Вместе с тем, депутат Ольга Носенко предложила подробнее рассмотреть вопрос использования государственного имущества. – Депутаты разрабатывали критерии оценки эффективности использования объектов. Сегодня многие объекты простаивают, а могли бы использоваться для сдачи в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса по минимальной цене, предоставления государственным учреждениям. Но в открытом доступе мало информации о таких объектах. Необходимо в рабочем порядке вернуться к этой теме, – подчеркнула Ольга Носенко. Кроме того, депутаты рассмотрели информацию по двум парламентским запросам. Один из них – «О необходимости принятия незамедлительных мер по проектированию и строительству виадука и надземного пешеходного перехода через железную дорогу в рабочем поселке Куйтун». Как напомнил председатель комитета Николай Труфанов, вопрос находится под контролем комитета с октября 2018 года, неоднократно обсуждался на заседаниях рабочей группы. Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина сообщила, что на сегодняшний день найден оптимальный вариант строительства путепровода, и сейчас необходимо подготовить проект, при этом проектно-сметная документация должна готовиться органом местного самоуправления. В свою очередь мэр Куйтунского района Алексей Мари отметил, что средств на разработку ПСД в бюджете муниципального образования нет. Депутаты приняли решение провести по этой теме отдельное совещание с участием представителей проектной организации. Другой депутатский запрос, рассмотренный членами комитета, касается строительства пешеходного моста на станции Половина Черемховской дистанции пути. По информации регионального министерства строительства, в 2019 и 2020 годах муниципалитету предоставлена субсидия на строительство моста. Общая стоимость работ – более 98 млн рублей, из них 92 млн рублей выделены из областного бюджета. Срок исполнения контракта – ноябрь 2020 года. По словам Светланы Свиркиной, строительство ведется согласного графику. Парламентарии пришли к выводу, что данный депутатский запрос можно считать исполненным, и рекомендовали снять его с контроля. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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