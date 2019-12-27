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Экономика / Бизнес
28.12.2019

Перспективы социально-экономического развития Куйтунского района обсудили депутаты ЗС и представители территории

Куйтунский район, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы социально-экономического развития Куйтунского района обсудили во время рабочей поездки в территорию председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, председатель комитета по бюджету ценообразованию, финансово– экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, мэр муниципального образования Алексей Мари, депутаты районной думы и ее председатель Алена Якубчик, а также главы поселений.

Как сообщает пресс-служба ЗС, Сергей Сокол отметил, что Куйтунский район – это крупный центр сельскохозяйственного и лесоперерабатывающего производства, здесь проходит Транссибирская магистраль. Однако численность населения снижается, люди уезжают. На 1 января 2019 г. в поселке Куйтун проживало 9,5 тысячи человек, в районе – 28,2 тысячи человек. За последний год численность населения уменьшилась на 474 человека.

– Давно пора переходить к стратегическому планированию развития муниципальных образований, – сказал спикер. – Каждой территории нашей области, в том числе и Куйтунскому району, нужно подготовить программу социально-экономического развития. И начинать активно по ней работать, вместе двигаться в заданном направлении. Депутаты Законодательного собрания всегда готовы помочь с продвижением интересов муниципальных образований, включением финансирования необходимых объектов в областной бюджет. Наша общая задача – сделать все возможное для дальнейшего успешного социально-экономического развития районов области, благополучия их жителей, чтобы у людей не было необходимости уезжать.

Алексей Мари подчеркнул, что есть ряд проблем, требующих совместных действий или поддержки областных парламентариев. Так, в этом году район сильно пострадал от паводка. В зоне затопления оказался 91 дом, 100 жилых помещений, 33 семьи обратились с заявлениями на получение свидетельств на приобретение жилья. Уже выдано шесть свидетельств на общую сумму 17 млн рублей. Эту работу нужно продолжать.

В связи с этим был поднят вопрос о необходимости принятия мер по предупреждению наводнений в дальнейшем, проведения экспертизы гидрогеологов и формирования программы мелиорации. На этом акцентировала внимание Алена Якубчик. Сергей Сокол поддержал коллегу, уточнив, что необходимо проанализировать ситуацию и проработать предложения.

Кроме того, в районе остро стоит вопрос со строительством и ремонтом социальных объектов: школ, детских садов, учреждений культуры и здравоохранения. На данный момент есть потребность в новой школе в селе Уян, нужны три детских сада – в поселке Уховском, на станции Тулюшка, в селе Каразей. Капитального ремонта требуют 12 образовательных учреждений в районе. Необходимо строительство клубов в селах Лермонтово и Уян. На сегодняшний день подготовлены ПСД с экспертизой, однако финансирование из областного бюджета на 2020 год не предусмотрено.

Сергей Сокол отметил, что эта проблема носит системный характер и требует решения на законодательном уровне.

– Я уже говорил об этом с коллегами в Осинском районе, повторю. По всем объектам, где есть готовая ПСД, мы будем добиваться включения расходов на строительство и капремонт в областной бюджет. Муниципалитеты не должны нести финансовую нагрузку на подготовку ПСД впустую, – сказал спикер.

Также участники отметили необходимость приведения в порядок дорог. Две областные трассы надо перевести из грунтового покрытия в песчано-гравийное. Требуется подготовка ПСД на реконструкцию областных дорог от Куйтуна до Усть-Кады и Барлука, на строительство виадука через железную дорогу в Куйтуне. Больным остается вопрос с дорогами местного значения. Многие из них были недавно отремонтированы, но сильно повреждены при наводнении летом 2019 года, на то, чтобы привести их в порядок, требуется дополнительное финансирование.

Глава Чеботарихинского сельского поселения Валентин Майоров обратился с просьбой к председателю Законодательного собрания, а также главе района помочь решить вопрос со строительством детского сада. В селе проживает 900 человек, в том числе 300 детей, 100 из них – дошкольного возраста, демографическая ситуация стабильная. Однако вопрос по детскому саду не решается уже много лет. Также глава поселения обратил внимание на тот факт, что в 2019 году муниципальное образование не сможет закончить финансовый год без долгов: остались задолженности по заработной плате, освещению, отоплению. Общая сумма составляет около миллиона рублей. В таких условиях, по словам Валентина Майорова, нет возможности участвовать в программах, направленных на развитие территории.

Наталья Дикусарова напомнила, что при работе над проектом бюджета было предусмотрено более миллиарда рублей на выравнивание местных бюджетов. В следующем году вопрос межбюджетных отношений также будет в числе приоритетных, областные парламентарии намерены продолжать активную работу с муниципалитетами. Что касается ситуации с Чеботарихой, здесь по мнению главы бюджетного комитета, необходимо тщательно разобраться в причинах и найти вариант решения задачи, потребуется индивидуальная работа.

Также Наталья Дикусарова подчеркнула, что в проекте бюджета на 2020 год были предусмотрены не только дополнительные средства на программу «Народные инициативы», общий бюджет проекта составил 850 млн рублей, что на 200 миллионов больше, чем в 2019 году, но и существенно расширен перечень инициатив, с которыми могут выступить жители. Обновление коснется сельских и городских поселений: сумма, выделяемая таким населенным пунктам, будет увеличена в два раза, что даст возможность жителям стать инициаторами либо больших по объему проектов, либо большего количества таких проектов. Так, появится возможность инициировать мероприятия по сохранению и благоустройству мест памяти участникам Великой Отечественной Войны в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В маленьких населенных пунктах с численностью жителей до 1 тысячи человек появится возможность реализовывать проекты комплексного благоустройства общественной инфраструктуры. Кроме того, муниципальные образования за счет проекта смогут создавать условия по обеспечению жителей поселений услугами торговли и бытового обслуживания.

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