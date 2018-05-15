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Экономика / Бизнес
16.05.2018

Первый урожай шампиньонов на единственной в Иркутской области грибной ферме появится уже летом

Шелеховский район, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый урожай шампиньонов, выращиваемых на грибной ферме в посёлке Введенщина Шелеховского района, ожидают уже в середине июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Иркутской области (КРИО).

Отметим, сейчас шампиньоны привозят в Иркутск из Смоленской области и Китая. Нигде в Сибири, говорят в КРИО, такого производства больше нет и ферма в Введенщине позволит обеспечить жителей региона свежей и экологически чистой продукцией.

Корпорация развития инвестировала в проект 16,7 млн рублей. Общие инвестиции составили 50 млн рублей. Инициатор – ООО «Байкалэкопродукт» – приобрёл земельные участки и здания бывшей животноводческой фермы, включая электроподстанцию и скважину. Предприятие закупило в Хакасии компост, засеянный мицелием шампиньонов.

– К нам уже обращаются желающие покупать шампиньоны оптовыми партиями и представители ресторанного бизнеса, – рассказала одна из руководителей ООО «Байкалэкопродукт» Надежда Дорофеева. – Кроме того, пункт продажи будет организован на самой ферме.

На предприятии говорят, что эти грибы очень прихотливы в выращивании, поскольку даже незначительное изменение температуры, давления или влажности может пагубно на них сказаться. Поэтому ферма оснащена суперсовременным голландским оборудованием, которое обеспечивает круглосуточный климат-контроль. Вход в камеры, где растут грибы, категорически запрещён всем, кроме технологов. Пока что на ферме оборудовано четыре таких камеры, с каждой из них фермеры планируют собирать пять-шесть тонн грибов каждые два месяца. В будущем предприятие намерено расширяться.

На ферме уже создано 28 рабочих мест. Среди работников – жители Иркутска, Шелехова, Введенщины и Баклашей. Штат ещё комплектуется, только сейчас на рассмотрении у руководства «Байкалэкопродукта» 162 резюме. Срок реализации проекта – семь лет.

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