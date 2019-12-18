Первый займ от Фонда развития моногородов в Тулуне выдадут под создание «шиномонтажки»

Тулун, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Тулун получит первый займ от Фонда развития моногородов. Сумма выделенных средств составит более 7,5 млн рублей. В рамках соглашения планируется создание пункта шиномонтажа, сообщает пресс-служба регправительства. Соглашение подписано гендиректором «МОНОГОРОДА.РФ», заместителем председателя «ВЭБ.РФ» Ириной Макиевой и гендиректором компании «Шанс» Сергеем Романенко. В частности, на средства Фонда будет приобретен земельный участок, производственное здание для будущего шиномонтажа, а также все необходимое оборудование. По итогам реализации инвестпроекта планируется создать пять рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет более 10 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2020 года. Земельный участок, на котором планируется реализация инвестроекта, не находится в зоне затопления, образованной в июне этого года при расхождении реки Ия. Напомним, предприниматели Тулуна могут рассчитывать на налоговые льготы со стороны государства после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в моногороде территории опережающего развития. При подготовке заявки на создание ТОР в августе этого года Правительство Иркутской области заключило шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами о намерениях реализовывать свои инвестпроекты. Резиденты ТОР могут рассчитывать на меры поддержки Фонда развития моногородов – это льготные займы, в том числе под 0% годовых, а также строительство бесплатной для бизнеса инфраструктуры под инвестпроект. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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