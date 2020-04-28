Первое заседание рабочей группы по налоговым льготам для бизнеса прошло в Заксобрании Приангарья

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание рабочей группы по областным налогам при межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области прошло сегодня на площадке Законодательного собрания под руководством председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Натальи Дикусаровой.

Как сообщает пресс-служба ЗС, с инициативой о создании Совета выступил председатель Законодательного собрания Александр Ведерников на встрече парламентариев с председателем правительства Иркутской области Константином Зайцевым, состоявшейся на прошлой неделе. Необходимость создания совета обусловлена, в частности, тем, что предстоит выбрать наиболее оптимальные и эффективные меры поддержки бизнеса в экономической ситуации, сложившейся в условиях распространения коронавирусной инфекции, из числа поступивших предложений. На базе совета также было предложено создать рабочие группы, одна из которых будет заниматься проработкой возможных льгот по областным налогам, вторая – по налогам, зачисляемым в бюджеты муниципальных образований.

Участие в заседании рабочей группы, в том числе в режиме видеосвязи, приняли вице-спикер областного парламента Лариса Егорова, депутаты Георгий Любенков, Александр Битаров и Александр Гаськов, представители регионального министерства финансов и министерства экономического развития, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты, а также представители общественных организаций. На первом заседании рабочей группы по областным налогам обсуждались возможные льготы по налогам, уплачиваемым по упрощенной системе налогообложения.

Наталья Дикусарова рассказала, что в областной парламент поступили альтернативные законопроекты, внесенные группами депутатов, которые касаются вопроса УСН и предлагают снижение налоговых ставок. При этом в законопроектах разнятся перечни сфер деятельности, которые смогут получить льготы. По мнению участников совещания, более проработанным является законопроект, внесённый депутатами разных фракций Законодательного собрания: Кузьмой Алдаровым («Единая Россия»), Ларисой Егоровой («Справедливая Россия»), Натальей Дикусаровой («Единая Россия»), Георгием Любенковым (ЛДПР) и Ольгой Безродных («Гражданская платформа»), поскольку в нем предложен более широкий перечень пострадавших отраслей, которые смогут получить льготу.

На заседании также обсудили возможные критерии для предоставления таких льгот. Например, подтверждение снижения налогооблагаемой базы и сохранение рабочих мест. Кроме того, к следующему заседанию рабочей группы будут готовы расчеты по объему поддержки бизнеса при применении разных налоговых ставок и разных критериев.

– Наша задача – предложить предпринимателям действительно работающие и эффективные меры поддержки, – подчеркнула Наталья Дикусарова.