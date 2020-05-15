Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Первую роботизированную ферму планируют построить в Иркутской области в 2021 году. Она будет создана на базе ООО «Молочная река». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков в ходе посещения сельскохозяйственной организации.

Руководитель регионального ведомства обсудил с директором предприятия план мероприятий по реализации проекта и возможность государственного участия.

– Как показывает опыт других субъектов Российской Федерации, в которых мы посещали аналогичные фермы, после внедрения таких проектов на предприятии значительно возрастает экономика в целом, повышается продуктивность коров, совершенно другая себестоимость продукции. В Иркутской области это будет пилотный проект, регион в нём заинтересован. Учитывая высокую стоимость создания такой фермы, прорабатывается вопрос государственной поддержки инициативы сельхозорганизации сразу по нескольким направлениям, – отметил Илья Сумароков.

По информации директора предприятия Александра Копотилова, под будущую ферму уже определён земельный участок, начата подготовка проектно-сметной документации.

– Мы видим в этом большие перспективы. У нас сегодня хозяйство, можно сказать, уже наполовину роботизировано. Отработаны чёткие алгоритмы перемещения сотрудников, внедрены программы, которые помогают людям, выходя на работу, чётко понимать, что нужно сделать сегодня. В онлайн режиме отслеживаются надои каждой коровы, что позволяет своевременно заметить какие-то изменения и, в случае необходимости, скорректировать рацион или оказать животному ветеринарную помощь, – рассказал Александр Копотилов.

Сельхозтоваропроизводитель уверен: за роботами будущее. Однако роботизация, по мнению Александра Копотилова, это повод не сокращать сотрудников, а повышать их квалификацию.

– Например, сегодня механизаторов сменяют операторы. Трактор движется сам, но человек задаёт ему параметры, занимается его обслуживанием. То же самое должно быть на фермах. И людей нужно обучать, повышать их уровень квалификации, а отсюда, соответственно, увеличение заработной платы. Мы видим в этом только плюсы, – подчеркнул руководитель предприятия.

Высокотехнологичное товарное хозяйство образовано в 2018 году на базе фермы. За полтора года в хозяйстве увеличилось поголовье крупного рогатого скота с 551 до 717, в том числе сегодня здесь содержится 350 коров. В ближайших планах – довести поголовье коров до 500 голов. Специалисты предприятия готовят документы на создание племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Завершается строительство нового корпуса молочно-товарной фермы, оснащённого современными доильными аппаратами, поилками, системой навозоудаления, приточной вентиляцией. В 2020 году предприятие планирует посеять 1,3 тыс. га кормовых культур. Под урожай 2020 года приобретено 147,6 тонн минеральных удобрений.