|Экономика / Бизнес
|25.11.2019
|
|
ПГК маршрутизировала отправку вагонов из Китая в Иркутскую область для Группы «Илим»
|
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 10 месяцев 2019 года перевез 594 тысячи тонн целлюлозно-бумажной продукции, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает пресс-служба ПГК, грузооборот в этом сегменте составил 1,5 млрд тонн на км (+1% к уровню 2018 года). Рост показателей связан с возросшими объемами перевозок и своевременным обеспечением подвижным составом сервисного клиента – Группы «Илим».
– Наш ключевой партнер – Группа «Илим» – нарастила экспортные отправки целлюлозы и картона. Для того чтобы гарантированно обеспечить клиента подходящим подвижным составом, мы договорились с Улан-Баторской железной дорогой о маршрутной отправке порожних крытых вагонов со станции Эрлянь (Китай) через Монголию в Усть-Илимск и Братск. Это позволило ускорить оборот вагонов, а также на 20% увеличить долю технически-пригодного для экспорта подвижного состава, прибывающего под погрузку, – прокомментировал директор Иркутского филиала Валерий Яхимович.
Объем экспортных перевозок бумаги вырос на 5%, до 544 тыс. тонн, внутренних – остался на уровне прошлого года – 50 тыс. тонн.
Грузы следовали в крытом подвижном составе со станций Братск и Усть-Илимск ВСЖД преимущественно через пограничный переход Наушки–Сухэ-Батор и Забайкальск в Китай.
СПРАВКА: