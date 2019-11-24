ПГК маршрутизировала отправку вагонов из Китая в Иркутскую область для Группы «Илим»

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 10 месяцев 2019 года перевез 594 тысячи тонн целлюлозно-бумажной продукции, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года. Как сообщает пресс-служба ПГК, грузооборот в этом сегменте составил 1,5 млрд тонн на км (+1% к уровню 2018 года). Рост показателей связан с возросшими объемами перевозок и своевременным обеспечением подвижным составом сервисного клиента – Группы «Илим». – Наш ключевой партнер – Группа «Илим» – нарастила экспортные отправки целлюлозы и картона. Для того чтобы гарантированно обеспечить клиента подходящим подвижным составом, мы договорились с Улан-Баторской железной дорогой о маршрутной отправке порожних крытых вагонов со станции Эрлянь (Китай) через Монголию в Усть-Илимск и Братск. Это позволило ускорить оборот вагонов, а также на 20% увеличить долю технически-пригодного для экспорта подвижного состава, прибывающего под погрузку, – прокомментировал директор Иркутского филиала Валерий Яхимович. Объем экспортных перевозок бумаги вырос на 5%, до 544 тыс. тонн, внутренних – остался на уровне прошлого года – 50 тыс. тонн. Грузы следовали в крытом подвижном составе со станций Братск и Усть-Илимск ВСЖД преимущественно через пограничный переход Наушки–Сухэ-Батор и Забайкальск в Китай. СПРАВКА: Группа «Илим» – лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире. С 2007 года стратегическим партнером Группы «Илим» в рамках совместного предприятия является компания International Paper.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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