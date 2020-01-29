По инициативе ТПП РФ понятие «семейный бизнес» закрепят законодательно

Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Минэкономразвития России поддержало инициативу ТПП РФ и предложило ввести определение семейного предприятия в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Как сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Как сказано в пояснительной записке, разработчики законопроекта учли международный опыт и сложившуюся региональную практику развития семейного бизнеса. – Семейный бизнес широко распространен во многих отраслях экономики и регионах нашей страны, и Иркутская область в этом случае не является исключением, – отметил, комментируя нововведение, президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь. – В частности, для нашего региона развитие семейного предпринимательства особенно актуально в сфере сельского хозяйства. Безусловно, что после законодательного закрепления понятия «семейный бизнес» и введения семейного патента, такие предприниматели получат особый статус, смогут рассчитывать на государственную поддержку, а у работников семейных компаний появятся социальные гарантии, так как их трудовые отношения будут урегулированы. Как напомнил Алексей Соболь, 15 июля 2019 года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ТПП РФ Сергея Катырина о введении понятия «семейное предпринимательство». В случае принятия соответствующего закона, предприятие будет считаться «семейным», если члены одной семьи владеют не менее чем 50% долей в уставном капитале, а один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юридического лица или председателем совета директоров. Также к таким предприятиям будут относиться производственные и потребительские кооперативы, фермерские хозяйства, где также не менее 50% работников – члены одной семьи. При этом членами семьи считаются: супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, усыновители, усыновленные. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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