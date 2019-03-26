По предложению депутатов ЗС и муниципалитетов расширен перечень проектов «Народных инициатив» в Приангарье

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по предложению депутатов Заксобрания региона и муниципальных образований в этом году будет расширен перечень проектов в рамках программы «Народные инициативы». Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

На расширенном заседании совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова («Единая Россия») рассказала, что сам перечень проектов сформирован. В частности, она сама выступила инициатором включения в него расходов на привязку проектов к местности и прохождение государственной экспертизы проектной документации. С таким предложением, отметила Наталья Дикусарова, обращаются главы небольших муниципальных образований, желающие участвовать в государственных программах, используя проекты повторного применения.

– Возможность повторного использования проектной документации при строительстве объектов является экономически эффективной, а также позволяет сократить сроки строительства объектов, в том числе социально значимых, оптимизировать расходы бюджетов на проектирование и строительство, создать механизм мотивации органов местного самоуправления, – подчеркнула парламентарий.

Кроме того, в перечень проектов было предложено включить капитальный ремонт объектов, если он начинается и завершается в один год, приобретение окон и дверей для учреждений, покупку оборудования для уборочных машин, реализацию мероприятий по обеспечению безопасности и другое.

По словам председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола, который также является координатором реализации в регионе проекта «Народные инициативы», представители органов местного самоуправления неоднократно обращались к депутатам с предложениями о расширении перечня проектов «Народных инициатив». Так, например, эта тема обсуждалась на заседании совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований в декабре прошлого года. Также спикер напомнил, что депутаты областного парламента настояли на сохранении объема финансирования проекта на уровне 650 млн рублей и в 2019 году.

– Этот проект имеет большое значение для наших территорий и, безусловно, должен сохраняться и наполняться необходимым финансированием. Важно, чтобы он был действенным инструментом в решении проблем и задач местного значения, а для этого необходимо анализировать практику его реализации и учитывать предложения, поступающие от муниципальных образований, – подчеркнул Сергей Сокол.