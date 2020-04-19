Победитель аукциона на оказание услуг Авиалесоохране Бурятии представил подложные документы

Бурятия, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Победитель аукциона на оказание услуг Авиалесоохране Бурятии во время пожароопасного сезона представил подложные документы.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской прокуратуры на транспорте, проведена проверка по обращению автономного учреждения республики Бурятия «Авиалесоохрана» о предоставлении подложных документов для участия в электронном аукционе.

В ходе проверки установлено, что для подготовки к пожароопасному сезону 2020 года учреждение проводило электронный аукцион на оказание авиационных транспортных услуг для проведения работ по мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров на территории лесного фонда республики Бурятия. Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью из Орловской области, которое во второй части заявки предоставило сертификат эксплуатанта и спецификацию сертификата эксплуатанта, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям воздушного законодательства и возможность осуществлять авиационных работ.

Вместе с тем, согласно представленной Росавиацией информации, общество неоднократно подавало заявки на получение сертификатов, однако в связи с выявленными нарушениями, в выдаче их ему было отказано. В случае заключения контракта автономное учреждение Республики Бурятия «Авиалесоохрана» обязано было перечислить обществу аванс в размере более 588 тыс. рублей. Транспортной прокуратурой в следственный отдел Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 3 статьи 159 УК РФ – покушение на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. Сейчас по уголовному делу проводится предварительное расследование.