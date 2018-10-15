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Экономика / Бизнес
15.10.2018

Почти 20 миллионов рублей получит Иркутская область на затраты по займам в АПК

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ распределило между 77 регионами на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе (АПК). Иркутской области выделено 19,6 млн рублей, сообщается в документах Кабмина РФ.

На эти средства будут возмещаться затраты сельхозтоваропроизводителей, связанные со строительством, модернизацией и реконструкцией новых и действующих производственных мощностей, приобретением техники и оборудования, по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года.

Всего в бюджете РФ на эти цели предусмотрено 26,51 млрд рублей.

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