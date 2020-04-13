Почти 40 тысяч человек работают в Иркутской области дистанционно

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 30,9 тысячи человек работают в Иркутской области дистанционно. Такие данные приводит министерство труда и занятости Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в период сложной эпидемиологической ситуации ведомство проводит мониторинг высвобождения и неполной занятости работников предприятий и организаций Приангарья. Актуальная информация о ситуации на рынке труда и о порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости размещается на сайте регионального ведомства www.irkzan.ru . Также публикуются разъяснения министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам оплаты и режиму работы в эти дни, а также в сфере трудового законодательства.

Напомним, что президент РФ своим указом продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области решил продлить режим самоизоляции на всей территории региона до 19 апреля.

Как сообщают в региональном ведомстве, уровень безработицы в Иркутской области составляет 1,2%.