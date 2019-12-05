Почти 800 предпринимателей из зоны затопления в Приангарье получили выплаты по 200 тысяч рублей

Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пострадавшим от летнего наводнения субъектам малого и среднего бизнеса в Приангарье за счет средств областного бюджета предоставляют невозвратные субсидии на возмещение недополученных доходов в размере 200 тысяч рублей каждому. Было одобрено 830 заявлений на эту выплату, 793 человек ее уже получили, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, с 13 сентября по 24 октября министерство экономического развития Иркутской области собирало заявки на оказание этого вида финансовой помощи предпринимателям из зоны паводков.

– Общая сумма субсидий составила 158,6 млн рублей за счет средств областного бюджета. Предпринимателям, не получившим субсидию, было отказано по объективным причинам: подакцизные виды деятельности, неполный пакет документов, место осуществления деятельности субъектов МСП не в зоне затопления, – заявил глава региона Сергей Левченко.

Кроме того, из средств федерального и областного бюджетов было выделено 500,5 млн рублей на предоставление субсидий в размере до 1,5 млн рублей каждому пострадавшему предпринимателю. В общей сложности за этой финансовой поддержкой обратились 359 человек, работающих в зоне затопления. Первые выплаты уже начались. В настоящее время производится обработка заявок, поступивших во вторую волну, а также проверка отозванных заявок.

Региональный минэконом выступил с предложением упростить процесс перечисления субсидий пострадавшим предпринимателям на будущие расходы, путем отказа от казначейского сопровождения. Уже сейчас нормативно правовой акт разработан и прошел процедуру согласования в министерстве финансов Иркутской области, после заключения прокуратуры и подписания постановления Правительства региона этот документ станет юридическим обоснованием инициативы министерства.

Для бизнесменов предусмотрен и ряд других льгот. Напомним, глава региона направил в Министерство экономического развития Российской Федерации заявку на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Тулуну. Решение по заявке было принято положительное. Такой статус предусматривает льготы инвесторам по уплате налогов и страховых взносов, что должно повысить привлекательность моногородов для ведения бизнеса.