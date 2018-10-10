Почти на треть выросли налоговые отчисления в федеральный бюджет из Приангарья

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков из Иркутской области за восемь месяцев 2018 года поступило 272 млрд рублей налогов и сборов, что на 64 млрд или на 31% выше уровня поступлений января-августа прошлого года.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 168 млрд рублей или 62%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 97 млрд рублей или 36%, в том числе в доходы местных бюджетов – 15 млрд рублей. В межрегиональное операционное управление федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты 7 млрд рублей или более 2%.

Кроме того, мобилизовано 65 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 12% выше уровня аналогичного периода 2017 года. В том числе в Пенсионный фонд РФ поступил 51 млрд рублей, в фонд обязательного медицинского страхования – 12 млрд рублей, в фонд социального страхования – около 2 млрд рублей. Сохраняются положительные темпы поступлений во все уровни бюджета.

– Объем платежей в федеральный бюджет на 52 млрд рублей (на 45%) превысил уровень аналогичного периода 2017 года. В структуре доходов федерального бюджета 63% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 107 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 38 млрд рублей (на 55%) выше уровня аналогичного периода прошлого года. Этот рост обусловлен увеличением объемов добываемой нефти, а также положительной динамикой мировых цен на нефть, – отмечают в региональном УФНС.

Между тем, налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 30% доходов федерального бюджета (или 50 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 13 млрд рублей или на 35%, что обусловлено ростом поступления платежей, говорят в налоговой службе.