Почти тысячу «серых» китайских шуб обнаружили в бутиках Иркутска

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня выявила в бутиках областного центра около тысячи незаконно ввезенных шуб китайского производства из натурального меха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по закону каждое изделие из натурального меха, произведенное за границей, должно иметь обязательную маркировку специальным идентификационным знаком (КИЗ), содержащим встроенную радиочастотную метку, по которой можно проследить происхождение товара и иную необходимую информацию.

На этот раз в Иркутске были проверены все бутики и магазины, принадлежащие одной фирме – обществу с ограниченной ответственностью. Всего была выявлена партия незаконного товара общим объемом 991 шуба. Из этого количества 901 изделие было изготовлено из меха норки, 22 – из овчины, 19 – из песца, 18 – из лисы, 12 – из енота, шесть – из козы, по четыре – из меха нутрии и камышового кота, три – из теленка, две – из куницы. При этом, как выяснилось, КИЗы шуб содержали некорректную информацию, не соответствующую требованиям законодательства.

Директор проверяемой фирмы пояснил, что весь товар приобретался на одном из московских рынков за наличные деньги. Договоры купли-продажи не оформлялись, а в подтверждение оплаты продавцами передавались только товарные чеки.

Общество с ограниченной ответственностью так и не смогло представить таможенникам какие-либо документы и сведения, подтверждающие законность ввоза данного товара из-за рубежа, а также таможенное декларирование и выпуск шуб в соответствии с правом Евразийского экономического союза. При этом сам продавец подтвердил, что все шубы были произведены в Китае.

В итоге на всю партию шуб был наложен арест. Позже общество с ограниченной ответственностью продекларировало товар и уплатило все необходимые таможенные пошлины га сумму более 14 млн 244 тысяч рублей.