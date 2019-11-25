Почти три тонны контрафактного алкоголя изъяли в Братске

Братск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по Иркутской области пресекли деятельность предпринимателя в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Изъято 2,8 тонны контрафакта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, предполагаемым организатором нелегального бизнеса оказался 39-летний местный житель. Сыщики проверили семь адресов, где обнаружили около шести тысяч бутылок алкоголя различных наименований с поддельными федеральными знаками.

Общая стоимость изъятого спиртного, образцы которого были направлены на экспертизу, составила свыше полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного производства и оборота алкогольной продукции.