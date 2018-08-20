Под Ангарском появится первая в Иркутской области ферма по выращиванию индейки

Ангарск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Совет директоров Корпорации развития Иркутской области (КРИО) предоставит займ на инвестиционный проект по строительству комплекса по выращиванию индейки под Ангарском. Об этом сообщает пресс-службе регправительства.

Предприятие появится в селе Саватеевка. Ферма будет рассчитана на 3 тысячи тонн мяса птицы в год. Общая стоимость проекта составляет 85,2 млн рублей. Корпорация развития вложит в него 63 млн рублей под 9,25% на три года.

Инициатор проекта – ООО «Индейка Приангарья» – уже приобрел в собственность корпуса бывшей животноводческой фермы, которые в настоящее время перестраиваются. Птицеводческий комплекс будет состоять из инкубатория, двух птичников, убойного цеха, котельной.

Родительского стада на ферме не будет, яйца индейки будут закупаться за рубежом и после доставки на ферму помещаться в инкубатор. Ожидается, что продукция птицефермы появится на прилавках магазинов следующей осенью.

– Проект является уникальным для региона, поскольку аналогичного промышленного производства в области нет. Реализация этого проекта позволит обеспечить жителей Иркутской области диетическим мясом индейки по доступной цене, – сообщил министр экономического развития региона Евгений Орачевский. – Ожидаем, что запуск птицеводческого комплекса, который в перспективе будет развиваться и наращивать мощности, даст стимул к увеличению в регионе производства фуражного зерна.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Олег Севрюков, налоговая отдача в бюджеты всех уровней за пять лет реализации проекта составит не менее 44 млн рублей. Строительство птицеводческого комплекса является не первым проектом в сфере сельского хозяйства, поддержанным Корпорацией развития: в этом году выделено 16,7 млн рублей на создание фермы по выращиванию шампиньонов в Шелеховском районе.