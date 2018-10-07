ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Экономика / Бизнес
08.10.2018

Погрузка на ВСЖД в сентябре 2018 года превысила 5,2 миллиона тонн

Иркутская область, Бурятия, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В сентябре 2018 года на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 5,2 млн тонн различных грузов – это на 3% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В целом по итогам работы ВСЖД в январе-сентябре показатель погрузки достиг 47,7 млн тонн. Отставание от аналогичного показателя 2017 года составило 1%.

По сравнению с прошлогодними значениями произошло увеличение погрузки промышленного сырья на 21%, каменного угля – на 10,4% и цветных металлов – на 4,8%.

По ряду номенклатур отмечено снижение. Так погрузка железной руды снизилась на 32,3%, химикатов – на 14,5%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 9,9%, нефтяных грузов – на 7,3%, строительных грузов – на 4,2% и бумаги – на 3,7%.

Грузооборот за девять месяцев 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% и составил 197 млрд тонн на километр.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске