|Экономика / Бизнес
|08.10.2018
|
|
Погрузка на ВСЖД в сентябре 2018 года превысила 5,2 миллиона тонн
|
Иркутская область, Бурятия, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В сентябре 2018 года на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 5,2 млн тонн различных грузов – это на 3% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
В целом по итогам работы ВСЖД в январе-сентябре показатель погрузки достиг 47,7 млн тонн. Отставание от аналогичного показателя 2017 года составило 1%.
По сравнению с прошлогодними значениями произошло увеличение погрузки промышленного сырья на 21%, каменного угля – на 10,4% и цветных металлов – на 4,8%.
По ряду номенклатур отмечено снижение. Так погрузка железной руды снизилась на 32,3%, химикатов – на 14,5%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 9,9%, нефтяных грузов – на 7,3%, строительных грузов – на 4,2% и бумаги – на 3,7%.
Грузооборот за девять месяцев 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% и составил 197 млрд тонн на километр.
ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram