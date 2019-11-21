«Полюс» признан одним из лучших работодателей России

Бодайбинский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Полюс», крупнейший производитель золота в России, названо журналом Forbes одним из лучших работодателей в стране. Компания заняла в соответствующем рейтинге второе место и опередила не только других золотодобытчиков, но и «Газпром», «Сбербанк», ВТБ и «Яндекс».

Компании оценивались по уровню зарплат, социальному обеспечению, программам корпоративного обучения, динамике создания новых рабочих мест, инвестициям в регионы присутствия и другим критериям. Высокую позицию в рейтинге «Полюсу», отмечает издание, обеспечило сочетание высоких зарплат с одним из самых полных социальных пакетов.

Предприятия «Полюса» расположены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В Иркутской области работают компании «Полюс Вернинское» и «Лензолото». Также компания реализует проект освоения расположенного в Бодайбинском районе Сухого Лога - одного из крупнейших неразработанных месторождений золота в мире.