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Экономика / Бизнес
16.12.2019

«Полюс Вернинское» досрочно выполнило план по золоту

Бодайбо, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На три недели раньше компания «Полюс Вернинское» выполнила годовой план производства золота. Показатель по выпуску благородного металла в 7405,7 кг был достигнут в ночь на 10 декабря. Напомним, что по итогам 2018-го года Вернинское добыло 7024 кг золота. Об этом сообщают в компании.

Такого результата удалось добиться благодаря комплексу мер. Одна из них – это повышение среднечасовой производительности золотоизвлекательной фабрики.

«Полюс Вернинское» досрочно выполнило план по золоту

Ключевой фактор – сокращение времени простоя ЗИФ во время ремонтов. Благодаря грамотной подготовке к ремонтным работам удалось сократить простои фабрики более чем на 200 часов. Кроме того, на улучшение показателя по переработке повлиял новый подход к рудосортировке.

«Полюс Вернинское» досрочно выполнило план по золоту

Также досрочному выполнению плана способствовало общее повышение производительности карьера за счет новой техники и оптимизации ее работы.

«Полюс Вернинское» досрочно выполнило план по золоту

– Досрочно выполнить план производства золота помогла слаженная работа всего коллектива, – говорит управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. – В каждом грамме произведенного нами золота содержится труд профессионалов. И это общая, командная работа, в которой всегда принимают участие абсолютно все подразделения-производственные, ремонтные, вспомогательные, административные. Работников Вернинского отличает стойкость, упорство, стремление развиваться и двигаться вперед.

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