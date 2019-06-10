«Полюс Вернинское» – флагман в области экологии

Бодайбинский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Охрана окружающей среды, минимизация вредного воздействия производства на природу – один из приоритетов в работе современного предприятия. Компании «Полюс Вернинское» поддерживает благоприятную экологическую ситуацию в Бодайбинском районе, являясь лидером в области защиты окружающей среды. Сегодня в рубрике «Верные делу» речь пойдет об экологах, работающих на Вернинском. Наталья Катышевцева, главный эколог предприятия, трудится в структуре «Полюса» уже 14 лет. Она окончила Иркутский национально-исследовательский технический университет по направлению «Открытые горные работы», но, когда в компании ей поручили возглавить экологическое направление – новое для нее дело, долго не сомневалась и приступила к работе, сообщают в компании. – Тогда во всем Бодайбинском районе экологическая ситуация была далеко не из лучших. А требования к природопользователям со стороны министерства природных ресурсов с каждым годом ужесточались, экологическое направление постепенно становилось приоритетным, – вспоминает Наталья Катышевцева. Но чтобы выполнять жесткие требования государства, мало одного желания, необходимы кропотливая работа, внедрение передовых технологий, большие инвестиции. На Вернинском это поняли давно. За эти годы на предприятии произошли значительные перемены в области ответственного природопользования. Вот лишь несколько примеров. До объектов компании «Полюс Вернинское» протянули линию электропередач. Благодаря работе этого источника питания отпала необходимость в тепловой генерации, снизились выбросы парниковых газов в атмосферу. Для исключения воздействия на окружающую среду хвостохранищами золотоизвлекательной фабрики по всей площади чаш уложен экран из геомембраны. Отсек оборотного водоснабжения замыкается водоудерживающей дамбой, в верховом откосе которой также уложен экран из полиэтиленовой пленки, предназначенной для защиты окружающей среды от дренажных вод. Модульная котельная Вернинского ГОКа функционирует на отработанных маслах, которые образуются на предприятии. Их используют при отоплении помещений вспомогательных служб, а излишки передают в лицензированную организацию на утилизацию. Работа по минимизации вредного воздействия на природу не прекращается и по сей день. Одно из последних требований государства – минимизация резинотехнических отходов, в первую очередь это касается автомобильных шин. В условиях, когда ближайшее предприятие по утилизации покрышек находится за многие сотни километров от Вернинского ГОКа в Ангарске, что предполагает огромные транспортные расходы, на предприятии придумали свое решение. На территории Цеха тяжелой техники создали учебно-тренировочный полигон для совершенствования мастерства водителей, а отработанные шины приспособили в качестве ограждающих и направляющих элементов. В ближайшее время аналогичный полигон появится и на территории фабрики. Конечно, забота об окружающей среде возложена не только на экологов предприятия, в этом процессе задействованы все подразделения. Активная поддержка ЦТТ помогла быстро построить тот же учебно-тренировочный полигон, служба ТВС и К взяла ответственность за содержание полигона твёрдых бытовых отходов, занимается сортировкой мусора, за короткое время навели там порядок. На это обратил внимание в ходе свое визита на комбинат директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании «Полюс» Роман Дертинов. – Каждый приезд на Вернинский ГОК я отмечаю тот факт, что культура безопасности на предприятии растет, – сказал Роман Дертинов. – Прежде всего, я это вижу в качественных изменениях, которые происходят по всем направлениям, включая экологию. Сегодня мы заезжали на полигон ТБО, там произошли разительные изменения, производится сегрегация и компонование мусора, ведется учет, люди четко знают, что им делать. В плане экологии «Полюс Вернинское» является флагманом группы «Полюс». Такая высокая оценка руководства не может не радовать специалистов, отвечающих за экологию. Коллега Натальи Катышевцевой инженер по охране окружающей среды Иннокентий Колмаков говорит, что за последние годы произошел огромный рывок в улучшении экологической ситуации. Иннокентий пришел работать в «Полюс Вернинское» практически сразу после окончания вуза и службы в армии. – За то время, что я здесь работаю, произошли разительные изменения. Я могу уверено сказать, что экоситуация на Вернинском сейчас на высоком уровне, как говорится, небо и земля с тем, что было 5 лет назад. Да, мы проводим тренинги с работниками предприятия, показываем важность, значимость экологического направления, но хочу отметить, без поддержки руководства вряд ли бы нам многое удалось сделать. Управляющий директор Игорь Цукуров всегда настаивает, чтобы мы осваивали лучшие технологии, активно работали со всеми подразделениями, придумывали и внедряли собственные разработки, – рассказал Иннокентий Колмаков. В рамках программы ТОП (тотальная оптимизация производства) экологическое вовлечение коллектива стало еще более масштабным. Стало понятно, что эффективное производство не только помогает снизить расходы, улучшить экономику предприятия, но и минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. – Безусловно, мы на Вернинском заинтересованы в поддержке благоприятной экологической обстановки в Бодайбинском районе и во всей Иркутской области. «Полюс Вернинское» внедряет передовые экопроекты, осуществляет серьезные инвестиции для минимизации вредного воздействия на природу. Все это стало возможно, в том числе, благодаря работе команды профессиональных экологов, работающей на предприятии, и их коллегам из других подразделений, которые разделяют ценности экологичного подхода, – отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Тодышев. 5 июня, когда в мире отмечали День защиты окружающей среды, экологи Вернинского продолжали свою работу по снижению нагрузки на природу, сохранению природных богатств. – Лучшая для нас награда в этот праздник, что наша компания является признанным лидером в области экологии. По итогам 2018 года «Полюс Вернинское» стало лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» с вручением диплома и золотой медали на XII Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды». В этом есть и частичка нашей заслуги, – подчеркнула главный эколог предприятия Наталья Катышевцева. Как отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании «Полюс Вернинское» Андрей Тодышев, создание условий для улучшения экологической обстановки – процесс долгий, требует согласованности и последовательности действий. На экологах предприятия лежит большая ответственность по рациональному природопользованию, чтобы найти оптимальный баланс между развитием производства и защитой окружающей среды. – Мы на Вернинском всегда выступаем за обеспечение безопасных условий для своих сотрудников и людей, живущих на территории присутствия нашей компании. От имени коллектива компании поздравляю коллег–экологов с профессиональным праздником! Пусть ваши настойчивость и терпение в работе помогают снижать негативное воздействие на окружающую среду и рационально и бережно вовлекать природные ресурсы, – поздравил экологов управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. СПРАВКА: «Полюс Вернинское» – современное горнорудное предприятие, лидер золотодобычи Иркутской области и одна из ведущих бизнес–единиц компании «Полюс».

На предприятии непрерывно внедряются самые передовые системы автоматизации процессов. Сегодня на Вернинском работают последняя версия автоматизированной системы управления горнотехническим комплексом – «Wenco», программа обмена горно–геологическими данными – «Mine Vision», единственный в регионе проект «Mine-to-mill».

«Полюс Вернинское» отличают высокие стандарты в области культуры безопасности, экологического менеджмента и производственной системы. Гордость предприятия – рекордно высокий для России показатель извлечения золота из руды.

В 2018 году на Вернинском произведено более семи тонн золота. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бодайбинский район

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