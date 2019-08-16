«Полюс Вернинское» готово делиться опытом по культуре безопасности

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Полюс Вернинское» на Байкальском международном форуме партнеров в Иркутске представила свои лучшие практики по созданию условий для сохранения здоровья работников и мотивации их к безопасному труду и внесла ряд предложений по совершенствованию системы обязательного страхования. Представители Вернинского выступили на партнерской площадке «Бизнес и здоровьесбережение, безопасный труд», который организовала Торгово-промышленная палата Восточной Сибири совместно с Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования. В форуме приняли участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, руководители крупнейших предприятий региона – «РУСАЛ БрАЗ», филиала группы «Илим», «Газпромдобыча-Иркутск» и другие. Компанию «Полюс Вернинское» представляли управляющий директор Игорь Цукуров, директор по операционной эффективности Денис Кузнецов и директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Тодышев. – Мы на предприятии всегда работали над вопросами охраны труда, но серьезный прорыв в этом направлении произошел в 2015 году, когда начали внедрять проект «Культура безопасности», – обратился к участникам форума управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. – Только за два первых года реализации проекта мы обучили больше тысячи человек. Параллельно начали применение новых инструментов – «Поведенческий аудит безопасности», «Оценка и управление рисками», «Определение коренных причин происшествий» и «Управление подрядными организациями». В результате кардинально изменился подход сотрудников компании к вопросам безопасности. Мы уже больше двух лет работаем без несчастных случаев. Безопасность труда для нас является приоритетом на производстве, и сегодня готовы поделиться с участниками Байкальского международного форума своими лучшими практиками, которые внедрили у себя в компании, став в России одним из лидеров в области охраны труда и здоровья работников. В компании «Полюс Вернинское» реализуются десятки проектов по культуре безопасности. При этом ключевым фактором для успешного развития культуры безопасности является максимальное вовлечение в процесс усовершенствования условий труда и минимизации рисков всех работников предприятия. Около 3 тысяч инициатив, направленных на улучшения, подано сотрудниками предприятия в 2018 году. Из них 64% – на повышение безопасности труда. Одним из самых интересных и необычных является проект «Лидеры изменений», который нацелен на то, чтобы люди, допустившие нарушения или получившие микротравмы, после обучения лидерству на производстве не просто вставали на путь исправления, а становились примером для своих коллег по соблюдению правил охраны труда, внедрению элементов культуры безопасности. К этому проекту подключились уже полтора десятка сотрудников Вернинского ГОКа, и многие из них начали пользоваться большим уважением коллектива, стали лидерами в борьбе с нарушениями требований охраны труда. – Также мы на предприятии проводим поведенческие аудиты безопасности, так называемые ПАБы. Не только руководители, но и рядовые сотрудники фиксируют различные нарушения, выявляют проблемные вопросы по безопасности, затем эта информация анализируется, что помогает нам фокусироваться на наиболее значимых рисках, быстро их устранять и постоянно оценивать эффективность мероприятий по исключению рисков, – поделился на форуме директор по операционной эффективности компании «Полюс Вернинское» Денис Кузнецов. Одним из важнейших элементов культуры безопасности является обратная связь от руководителя до работника. В каждом подразделении созданы комнаты выдачи наряд-заданий или «комнаты производственного анализа». Их оснастили интерактивными средствами, мониторами большой диагонали. Дали возможность работникам поднять любой вопрос, который будет разобран и по которому будет принято решение. Начало каждой смены начинается с короткого «контакта по безопасности», на котором рассматриваются примеры из личного опыта, обсуждаются или разбираются происшествия. Ранее контакты по безопасности проводили руководители подразделений, сейчас в основном это делают рабочие. Немаловажную роль в работе предприятия играет и бытовая устроенность работников. Руководители «Полюс Вернинского» ознакомили участников мероприятия с условиями, в которых находятся сотрудники компании. В вахтовом поселке все проживают в благоустроенных общежитиях, для работников построены тренажерные залы, спортивные площадки, баня, работают парикмахерская, прачечная. Комфортные бытовые условия позволяют работнику хорошо отдохнуть и не испытывать большой усталости во время трудовой смены. Учитывая вахтовый метод работы и тот факт, что работники находятся вдалеке от дома, семьи, на предприятии ввели практику посещения сотрудников их родными. Семьи знакомятся с жизнью вахтового поселка, совершают обзорную экскурсию по Вернинскому ГОКу. Это очень сближает коллектив, развивает корпоративный командный дух. Компания «Полюс Вернинское» внедряет культуру безопасности не только у себя, но и делится опытом с подрядчиками, которые работают на территории ГОКа, и с другим предприятиями. Например, весной на Вернинском прошел первый форум по безопасности труда, где участвовали многие компании Бодайбинского района, а также представители Фонда социального страхования и министерства труда. Уже этой осенью планируется проведения второго форума, где состав участников будет значительно расширен. Обмен опытом между подразделениями, подрядчиками немаловажен и мотивирует на улучшение условий труда. На постоянной основе проводятся перекрестные аудиты как внутри подразделений, так и с подрядчиками. – По итогам встречи мы внесли ряд предложений по совершенствованию системы обязательного страхования, – поделился директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Тодышев. – Например, мы предлагаем увеличить возможность возврата средств ФСС на предупредительные мероприятия профилактики травматизма с 30% до 40% или дать возможность 10% из 30% средств возврата использовать на все виды предупредительных мер по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний. Также нами предложено организовать обучение и внедрение электронного документооборота по работе с возвратами средств ФСС. Помимо этого, компанией «Полюс Вернинское» выдвинута инициатива распространить для занятых вахтовым методом работников практику оплаты по больничным листам с первого дня заболевания из источников фонда социального страхования. Напомним, что по итогам 2018 года компания «Полюс Вернинское» признана победителем Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников». СПРАВКА: «Полюс Вернинское» – современное горнорудное предприятие, лидер золотодобычи Иркутской области и одна из ведущих бизнес-единиц компании «Полюс». На предприятии непрерывно внедряются самые передовые системы автоматизации процессов. Сегодня на Вернинском работают последняя версия автоматизированной системы управления горнотехническим комплексом – «Wenco», программа обмена горно-геологическими данными – «Mine Vision», единственный в регионе проект «Mine-to-mill». «Полюс Вернинское» отличают высокие стандарты в области культуры безопасности, экологического менеджмента и производственной системы. Гордость предприятия – рекордно высокий для России показатель извлечения золота из руды. В 2018 году на Вернинском произведено более семи тонн золота. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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