«Полюс Вернинское» – лидер российского бизнеса в области охраны труда и здоровья работников

Бодайбинский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе признана лучшей в стране за достижения в области охраны труда и здоровья работников. Предприятие победило на Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018», который проводил Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщают в компании. Награждение победителей состоялось 24 мая в Москве. Высокую награду управляющему директору компании Игорю Цукурову вручил Глава РСПП Александр Шохин. Он подчеркнул, что одна из главных целей конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» – не только отметить лучшие в сфере корпоративной ответственности предприятия, но, прежде всего, сделать их практики пригодными для тиражирования. – Во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018» «Полюс Вернинское» заявлялось в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников». Наша команда несколько лет усиленно работает по этим направлениям, а также по проекту Культуры безопасности. На наш взгляд, нет ничего важнее жизни и здоровья наших работников. И мы с огромной радостью восприняли информацию о победе в этой важной номинации Всероссийского конкурса. Наша победа – это признание того, что команда «Полюс Вернинское» двигается в правильном направлении, – сказал управляющий директор Игорь Цукуров. Жюри конкурса оценивало номинантов по 16 показателям. Учитывались финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда; информированность бизнес-сообщества о практике реализации программ по вопросам улучшения условий и охраны труда, здоровья работников; динамика снижения уровня производственного травматизма; наличие в компании программы по вопросам оздоровления работающих и так далее. Охрана труда и здоровье работников является одним из приоритетных направлений, которое развивают в «Полюс Вернинском». На предприятии внедряют самые передовые практики, и за несколько лет в этой области компания сделала огромный рывок вперед. В 2018 году на Вернинском ГОКе не зарегистрировано ни одного случая травматизма. Этого удалось добиться благодаря совокупности факторов: созданию безопасных условий, модернизации производства и автоматизации рабочих мест, а главное, постоянной работе над формированием культуры безопасного поведения. Правила едины для всех – начиная от рабочего, заканчивая директором. Остановить опасное действие работника, которое может привести к травме, готов любой сотрудник, даже если его совершает начальник. Остановка опасных действий является обязанностью каждого и воспринимается как акт заботы о сохранении жизни и здоровья. Здоровью сотрудников уделяется первостепенное внимание. Например, одной из основных задач профилактики на производстве является предотвращение развития сердечно-сосудистых патологий. Каждый год компания проводит расширенное комплексное медобследование всего коллектива. Это помогает вовремя выявить болезни и поддерживать здоровье людей, несмотря на географическую удаленность предприятия от областного и даже районного центра. Во время такого обследования можно сделать ЭКГ, рентген в двух проекциях, ФГДС, три вида УЗИ (УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы и УЗИ сердца), спирометрию, аудиометрию, проверить работу вестибулярного аппарата, а также сдать все анализы и получить расшифровку. Также на Вернинском ГОКе внедрили автоматизированную методику проведения ежедневных медицинских осмотров, показавшую достаточно высокую степень эффективности. Благодаря этому с 2015 года количество сердечно-сосудистых заболеваний на предприятии снизилось в 2,5 раза. На 16% сократились трудопотери в результате всех заболеваний. В рамках проведения четвертой Всероссийской недели охраны труда «Полюс Вернинское» участвовало в конкурсе «Здоровье и безопасность», где предприятию был вручен диплом в номинации «Инновационные проекты». Немаловажно для здоровья и то, как проводят свой досуг работники предприятия. В вахтовом поселке на Вернинском ГОКе постоянно происходят изменения, чтобы улучшить условия проживания людей. Например, открытие новой гостиницы осенью прошлого года позволило расселить часть сотрудников из других помещений и организовать отдельное общежитие для женщин и семейных пар. Работники могут заниматься физической культурой сразу в двух фитнес-залах, где установлены самые современные тренажеры. Есть открытые площадки для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. На территории поселка организованы зоны отдыха и психологической разгрузки. Для обеспечения безопасности работников на Вернинском постоянно внедряют улучшения и на производстве. Одно из важнейших мероприятий – обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Теперь получить их можно и в новых вендинговых аппаратах, которые установлены в самых проходимых местах. Работнику достаточно прислонить к автомату свой пропуск и получить все ему необходимое для работы – перчатки, очки, респираторы. На пилотных участках внедрена система LOTO, которая предотвращает включение, срабатывание или движение какого-либо оборудования или его элемента и подачу энергии на него в то время, когда это может представлять угрозу для жизни и здоровья людей, которые находятся рядом. Для снижения риска падения с высоты произведена установка стационарных анкерных линий, закуплены мобильные анкерные линии и средства защиты. Идет реализация проекта позиционирования работников и техники в карьере. Непрерывно автоматизируются технологические процессы для ухода от ручного труда. На предприятии регулярно проводятся и профилактические мероприятия. Только за одну зиму на Вернинском ГОКе реализовали порядка десяти разноплановых проектов. Они касаются уборки снега, безопасного передвижения людей по маршрутам в вахтовом поселке, покупки дополнительных элементов спецодежды. В рамках кампании «Свободные руки» были проведены сотни бесед с людьми. Специалисты по охране труда останавливали работников, которые не выполняли требования по безопасному передвижению, и объясняли, почему не стоит держать руки в карманах и разговаривать по телефону во время ходьбы. Для соблюдения этих требований в рамках акции были приобретены и выданы дополнительные комплекты зимних перчаток. Большое внимание на предприятии уделяется безопасности дорожного движения. Каждый год на комбинате проходят курсы «Осторожно, опрокидывание!», «Снизь скорость!», «Трезвое вождение», «Защитное вождение». Водителей учат быть предусмотрительными на дороге и минимизировать риски попадания в ДТП даже по вине других участников движения. Занятия построены таким образом, чтобы после обучения водители уже сами могли воздействовать на своих родственников, знакомых и тоже приучать их к безопасному движению. Всего в 2018 году компанией реализовано более 1000 мероприятий по направлению безопасности и улучшения условий труда, и уже порядка 300 проведено в текущем году. Победа на Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018» доказывает высокую эффективность огромной работы, которую проделали в компании «Полюс Вернинское». На предприятии всегда готовы поделиться своим опытом как в области охраны труда, так и в других направлениях деятельности. Совсем недавно на Вернинском ГОКе прошла конференция «Безопасный труд». Гостями конференции стали представители бизнес-единиц «Полюса» в Иркутской области, подрядные организации, осуществляющие работы в «Полюс Вернинское», сотрудники фонда социального страхования и инспекции по труду. Участники форума смогли ознакомиться с лучшими практиками по охране труда непосредственно на производственных площадках. – Мы увидели, в каких условиях работают люди на производственной площадке компании, и поняли, что реальное положение дел полностью соответствует тому, что нам рассказали в докладах. Главное, что мы увидели – реальная забота о безопасности людей даже в мелочах, поэтому я считаю, что человек, работающий в таких условиях, будет больше сил и души вкладывать в свое дело. Изучив и увидев уровень культуры безопасности на Вернинском ГОКе, отношение как ТОП-менеджмента, так и руководителей производственных подразделений к использующимся инструментам системы, я поняла, что в таких условиях нулевой травматизм – это реальность. Уверена, что опыт «Полюса» по организации труда можно применить не только на производстве, но в муниципальных и бюджетных учреждениях, – поделилась мнением директор филиала №1 ГУ Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Татьяна Эдельман. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бодайбинский район

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