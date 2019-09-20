«Полюс Вернинское» развивает кадровый потенциал

Бодайбинский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В компании «Полюс Вернинское» ищут новые подходы в кадровой политике и работе с персоналом. На предприятии стараются создавать для своих сотрудников комфортные условия как на рабочем месте, так и в быту. Здесь применяют самые передовые HR-методики, чтобы мотивировать работников к производственным достижениям, совершенствованию и обучению, и, тем самым, помогать обеспечивать высокие показатели среди золотодобывающих предприятий страны. Сегодня в рубрике «Верные делу» рассказ о развитии на Вернинском HR-направления. Работа в условиях конкуренции В условиях жёсткой конкуренции за квалифицированный персонал на рынке труда кадровая политика имеет первостепенное значение. В компании «Полюс Вернинское» работа с персоналом не ограничивается поиском новых сотрудников, это лишь одна из многих задач, стоящих перед HR-подразделением. – Наша цель – наращивать собственный кадровый потенциал, вкладывать силы и средства в обучение персонала, готовить студентов на профильных факультетах, создавать все условия для каждого нашего работника, чтобы у людей было желание трудиться на предприятии, - рассказывает директор по персоналу и административно-хозяйственной деятельности «Полюс Вернинское» Татьяна Кузнецова. На «Полюс Вернинском» внедряются самые современные технологии, автоматизируется производство, и для работы на предприятии нужны профессионалы с большой буквы. Задача HR-менеджеров не просто найти высококвалифицированного специалиста, но и предложить ему достойные условия работы. Далеко не каждый специалист готов жить в условиях, приравненных к Крайнему Северу, в отрыве от семьи, больших городов, и высокая заработная плата не является гарантией, что человек вскоре не уволится. Здесь нужны совершено иные подходы к работе с персоналом. Вот как их сформулировал начальник отдела подбора, развития персонала и внутренних коммуникаций Евгений Менухов: – Только талантливый и вовлеченный персонал способен вывести компанию в лидеры отрасли. Когда все сотрудники искренне увлечены достижением общих целей, созданы все условия для их самореализации, а менеджмент вовремя направляет компанию к внедрению современных технологий и методов, тогда и компания совершает огромные шаги в своем развитии, вне зависимости от внешних факторов. Жить и трудиться в комфорте На Вернинском делают всё, чтобы сотрудники не думали о бытовых проблемах и были уверенны в завтрашнем дне. Все работники ГОКа бесплатно проживают в современном вахтовом поселке с комфортными социально-бытовыми условиями. Общежития здесь благоустроенные, в каждой комнате есть телевизор с кабельными телеканалами и радиостанциями, работают столовая, прачечная, баня. – Я могу уверенно сказать, что благоустройству нашего вахтового поселка могут позавидовать многие города. Практически вся территория асфальтирована. Наши сотрудники могут отдыхать в многочисленных беседках, прогуливаться по аллеям, общаясь с родственниками по телефону на фоне фонтанов и иллюминации. Мы хотим, чтобы работники во время двухмесячной вахты не ощущали себя в замкнутом пространстве, а имели возможность комфортно жить и отдыхать, – говорит начальник отдела административного и хозяйственного обеспечения Александр Трофимов. Для сотрудников оборудованы два тренажёрных зала, три летних игровых площадки для занятий футболом, волейболом и стритболом. Этой зимой появится трасса для лыжных пробежек, а следующим летом – легкоатлетическая беговая дорожка. – Многие работники до трудоустройства в нашу компанию практически не занимались спортом. Но, попадая сюда, они не просто начинают поддерживать свою физическую форму, но даже участвуют в районных соревнованиях, растет их спортивное мастерство, тем самым люди раскрываются совершенно по-новому, – поделился инструктор по спорту Сергей Уколов. Здоровый работник – огромный «плюс» для компании, но от болезней не застрахован никто. В «Полюс Вернинском» для всего коллектива внедрили полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), и люди ими активно пользуются. А если возникает риск профессионального заболевания, то для таких сотрудников предусмотрено лечение в санаторно-курортных учреждениях, включая компенсацию дороги. Всё для профессионального роста Непосредственно на территории вахтового поселка находится учебно-курсовой комбинат. Здесь работники повышают свою квалификацию, получают новые специальности, сдают экзамены на водительские категории по вождению горной техники. Преподаватели комбината имеют значительный практический навык и глубокие теоретические знания, часть сотрудников УКК имеют степени кандидатов наук. Преподаватели проводят занятия как по дисциплинам подготовки рабочих специальностей, так и по производственной системе и культуре безопасности. При этом практический опыт позволяет им не только обучать сотрудников, использовать инструменты производственной системы, но и проводить консультации, выдавать обоснованные рекомендации при решении производственных задач и проблемных вопросов в подразделениях. Одним из ключевых факторов успеха в части обучения и развития персонала является особое внимание к атмосфере, в которой проходит обучение. Это и приятная фоновая музыка, и вкусные кофе-брейки, и приветливые преподаватели, и качественные учебные материалы. Также на базе УКК активно развивается корпоративная программа наставничества «Полюса». Сейчас только на Вернинском уже обучено 147 наставников. Это люди, которые умеют правильно и эффективно передавать свои знания и опыт менее опытным коллегам. – Данная система позволяет ускорить адаптацию молодых специалистов, снизить текучесть кадров и подготовить кадровый резерв, укрепить корпоративные ценности, оптимизировать затраты на обучение, сформировать позитивный имидж работодателя, - отметила бизнес-партнер по управлению персоналом Ольга Судома. Важна и обратная связь дирекции по персоналу с коллективом. Каждую неделю сотрудники HR-направления приходят на встречи в различные подразделения предприятия и напрямую общаются с рабочими и инженерами. Собирают и анализируют все просьбы, замечания и пожелания людей. По инициативе дирекции в корпоративной газете появилась рубрика «Вопрос-ответ», где публикуется самая актуальная информация, касающаяся кадровой политики. В атмосфере сотрудничества Еще одно важное направление – социально-экономическое партнерство с городом Бодайбо и Бодайбинским районом. В компании «Полюс Вернинское» считают своим долгом помогать территории, на которой находится предприятие, и постоянно проживают сотни работников. В атмосфере сотрудничества идет работа по поддержке детей, молодежи, семей с низким материальным достатком. Практически все праздники, будь то Новый год или День защиты детей, не обходятся без поддержки Вернинского. Но задача не просто выделить деньги на проведение, но и принять непосредственное участие в творческом наполнении этих мероприятий. – Мы всегда откликаемся на просьбы работников образования, культуры, спорта организовать различные акции. Наша компания проводит ряд спортивных турниров, устраивает в школах уроки безопасности, мы обязательно поддерживаем ветеранов войны, тружеников тыла, вывозим детей на соревнования, культурно-массовые мероприятия, – говорит ведущий специалист по внутренним коммуникациям Рафаэль Годиков. По словам управляющего директора компании «Полюс Вернинское» Игоря Цукурова, от профессионализма работников по персоналу зависит благоприятная атмосфера в коллективе, мотивация работников к производственным достижениям, развитию и обучению. – Решение поставленных задач требует от сотрудников дирекции по персоналу смелых творческих идей. За последние годы мы многое сделали для развития социальной инфраструктуры как на предприятии, так и в Бодайбинском районе. Мы улучшаем бытовые условия для наших работников, оказываем поддержку молодым специалистам, помогаем развиваться талантливым детям. Правильная кадровая работа помогает нашей компании обеспечивать высокие показатели среди золотодобывающих предприятий страны. От всего коллектива Вернинского поздравляю сотрудников HR-направления с профессиональным праздником! - отметил Игорь Цукуров. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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