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Экономика / Бизнес
25.05.2019

«Полюс Вернинское»: у нас одна из лучших лабораторий в России

Бодайбинский район, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В структуре «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе действует одна из лучших пробирно-аналитических лабораторий в России. В преддверии Дня химика в компании подробнее рассказали о ее работе и сотрудниках.

– Эти люди могут увидеть микроскопический кусочек золота, так называемую «корточку», размером в семь сотых миллиграмма невооруженным глазом, пишут в компании. Это не под силу обычному человеку. Работа этих сотрудников не на виду, но без нее производственный процесс на золотодобывающем предприятии невозможен, – отмечают в «Полюс Вернинское».

Коллектив лаборатории

Коллектив пробирно-аналитической лаборатории

Производство в лаборатории непрерывное и круглосуточное, ведь только получая своевременно результаты анализов, технологи ЗИФ могут контролировать технологические процессы и управлять ими. Аналогично и геологи предприятия получают вовремя сведения о качестве руды, которую подают на фабрику, и при необходимости вносят корректировки в работу карьера. Конечный продукт золотоизвлекательной фабрики – слитки сплава Доре – также поступает на анализ в ПАЛ, и сотрудники лаборатории дают заключения по качеству.

– Наша лаборатория имеет подтверждение технической компетенции на государственном уровне. Ежегодно ПАЛ участвует в межлабораторных сличительных измерениях (МСИ), у нас ни разу не было отрицательных результатов, что также подтверждает нашу техническую компетенцию. И уже второй год мы принимаем участие в международных МСИ, где помимо нас заявлено более 50 лабораторий со всего мира, – рассказала начальник пробирно-аналитической лаборатории Наталья Капитан.

Проба сплава золота лигатурного

Проба сплава золота лигатурного (стружка слитков)

В лаборатории постоянно идет модернизация, минимизируется ручной труд, расходные реагенты и материалы теперь закупаются, и не надо тратить время на их изготовление. Благодаря проекту технического переоснащения и оптимизации процессов удалось в пять раз превысить проектные показатели – с 48 до 250 проб в сутки. Важным событием в истории предприятия стало улучшение работы экспресс-лаборатории. Теперь можно мгновенно получать результаты аналитических исследований на всех переделах золотоизвлекательной фабрики.

Елена Госсен

Елена Госсен, инженер-лаборант, производит определение процентного содержания серы, углерода в твердых технологических пробах ЗИФ ГОК «Вернинский» методом инфракрасной абсорбции

– Благодаря повышению оперативности работы экспресс-лаборатории удается добиться жесткого контроля технологических показателей работы гидрометаллургического отделения. За период работы пробирно-аналитической лаборатории сделан огромный шаг в получении расширенной и более точной информации о составе продуктов измельчения на фабрике. Трудно переоценить значимость работы лаборатории – например, внедрение методики по определению содержания углерода в руде позволяет оперативно реагировать на любые отклонения от нормы. Это позволяет исключить потери металла. Прогресс в лаборатории не стоит на месте. Сегодня внедрена методика определения кальция на угле. Эти показатели позволяют четко контролировать сорбционную активность сорбента, а значит и извлечение золота в гидрометаллургическом отделении, – объясняет главный операционный директор «Полюс Вернинское» Николай Ковалев.

Бауржан Нурмухамбетов

Бауржан Нурмухамбетов, лаборант, производит титриметрический анализ на определение остаточного хлора, цианид-ионов, хлоридов в жидкой фазе технологических проб ЗИФ ГОК «Вернинский»

Пробирно-аналитическая лаборатория была организована семь лет назад. Сегодня здесь работают 23 человека, более 50% сотрудников – женщины. В коллективе трудятся люди всех возрастов – есть как опытные лаборанты, стоявшие у истоков лаборатории, так и молодежь, пришедшая в ПАЛ сразу после университетской скамьи. Например, Бауржан Нурмухамбетов еще вчера был студентом, а сегодня успешно работает лаборантом с перспективой на должность инженера. Инженер Елена Госсен стояла у истоков лаборатории и теперь помогает молодым осваиваться в непростой профессии. Работают здесь и семейные пары. Совсем скоро отметит юбилей чета Юрченко, Ольга и Виталий познакомились еще в школе и с той поры всегда вместе, даже на работе. В передовиках – опытнейшие сотрудники Наталья Лыкова и Елена Тетерина, ценит руководство и навигатора Михаила Каширцева, успевшего до лаборатории пять лет поработать плавильщиком.

Ирина Михайлова

Ирина Михайлова, лаборант, производит титриметрический анализ по определению цианид-иона в технологических растворах ГМО

– Именно люди – главная ценность нашей компании. Мы всегда предлагаем присоединиться к нашей команде специалистам высокого класса. Такие сотрудники как начальник нашей пробирно-аналитической лаборатории Наталья Капитан делают Вернинское передовым предприятием в области золотодобычи. Наталья Леонидовна яркий пример самоотверженной работы и преданности делу. Она с блеском справляется с производственными задачами любой сложности и обучает молодых перспективных специалистов. Все это создает фундамент успеха нашей компании, – отметил управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров.

Наталья Каптан

Наталья Капитан, начальник пробирно-аналитической лаборатории

– У нас устоявшийся коллектив, случайные люди здесь долго не задерживаются, – рассказывает начальник лаборатории Наталья Капитан. – Работа тяжелая, надо все время быть на ногах, стоять возле печей в горячем цеху. К тому же, все наши сотрудники универсалы, такое встретишь далеко не в каждой лаборатории. Они в любой момент могут заменить человека с другого участка, кроме пробирного освоили все другие виды анализов, применяемых в ПАЛ.

Универсальность во всем. Например, все сотрудницы умеют работать не только с современными микровесами, но знают, как пользоваться и слесарными инструментами: вальцами, молотком и щипцами.

Ирина Орлова

Ирина Орлова, лаборант, за процессом раскатывания золото-серебряного королька на электромеханических вальцах «Durston»

– В нашей лаборатории прекрасный коллектив профессионалов с большой буквы. Но, несмотря на то, что работа строго регламентированная, они всегда идут навстречу и делают пробирный анализ внепланово. Квалификация сотрудников постоянно растет – есть опытные химики, которые помогают молодым, да и сама Наталья Леонидовна всегда находит время, чтобы научить тонкостям профессии. Подчиненные любят ее, потому что она заботится о них, как о родных. Ее подход к руководству коллективом создает доброжелательный климат, положительно отражается на результатах работы, – делится мнением главный геолог «Полюс Вернинское» Юлия Дарьина.

И самое удивительное то, как сотрудники лаборатории относятся к золоту, работая с ним каждый день.

– Конечно, у нас несколько другое отношение к этому металлу. Мы участвуем в пополнении золотого запаса страны, для нас это важнее, чем какие-то ювелирные украшения, – пояснила Наталья Капитан.

Наталья Лыкова

Наталья Лыкова, лаборант, производит взвешивание золотых корточек на микроаналитических весах Sartorius MSA2.7S Cubis

Но даже работники лаборатории порой замирают от восторга и интереса, когда вместе с геологическими пробами поступают образцы, созданные в естественной среде, настолько порой они бывают причудливыми. Природа – лучший ювелир.

Коллектив компании «Полюс Вернинское» поздравляет своих коллег из пробирно-аналитической лаборатории с Днем химика. Пусть ваш профессионализм по-прежнему воплощается в успешных результатах предприятия!

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